Meta niega haber buscado enganchar a niños a Facebook e Instagram en el inicio del juicio federal

Meta se enfrenta desde este martes a un juicio contra una coalición de 29 estados estadounidenses que la acusan de haber buscado deliberadamente crear adicción a niños y adolescentes en Facebook e Instagram.

Se trata de una de las mayores batallas judiciales de la compañía de Mark Zuckerberg, una en la que indemnización económica podría ascender a 1400 millones de dólares, según las estimaciones.

La jueza federal Yvonne González Rogers y un jurado compuesto por ocho personas recopilan ya en el tribunal de Oakland, en el norte de California (EE.UU.), los argumentos de los fiscales que sostienen que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar ilegalmente información de niños menores de 13 años.

La compañía afronta un proceso de unas cuatro a seis semanas, durante el cual se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el responsable de Instagram, Adam Mosseri, sean llamados a declarar.

El juicio ha arrancado este martes con la exposición de la demanda por parte de la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, portavoz del equipo legal de los demandantes. O’Neill ha asegurado que la tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, “ocultó la verdad”. «Cuando llegó el momento de tomar una decisión —elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios—, una y otra vez ganaron los beneficios», ha apuntado O’Neill.

También ha dado su testimonio Arturo Bejar, un exempleado de Meta, que asegura que alertó a altos funcionarios de la compañía sobre “los daños que sufrían las personas debido a la forma en que se había diseñado" Instagram y que se podían evitar.

Los demandantes buscan “modificar” las prácticas empresariales de cara al futuro; entre ellas, “que dejen de mentir y de engañar al público”, así como cambios en las funciones de las plataformas que propician comportamientos obsesivos, excesivos y compulsivos de los que Meta “era consciente”.

Un grupo de padres y madres que han demandado a la compañía por daños a sus hijos e hijas se ha concentrado a las afueras de la corte en la primera jornada.



Meta niega las acusaciones

En la primera sesión del juicio, el abogado de Meta, Paul Schmidt ha manifestado que "discrepa rotundamente" sobre las acusaciones, además de asegurar que la compañía trabaja para ayudar a mejorar el bienestar de las y los adolescentes después de que una encuesta de la propia tecnológica les mostrara que el 20 % de las y los usuarios aseguran sentirse peor cuando usan Instagram.

El abogado también ha destacado los esfuerzos que hace la compañía para bloquear a usuarios menores de 13 años. Según ha explicado, en los últimos tres meses, la empresa ha eliminado 600 000 cuentas creadas relacionadas a usuarios no permitidos.

Parte de un proceso más amplio

El juicio forma parte de un litigio ‘multidistrital’ más amplio que reúne a más de 3000 demandantes contra Meta y otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap.

Las demandas sostienen que estas compañías diseñaron sus plataformas para maximizar el tiempo que los usuarios pasan frente a las pantallas, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte.

Este juicio es el primero de los procesos por incumplimiento de la ley COPPA que logra llegar a ser evaluado por un jurado.

Derrotas previas en los tribunales

El gigante tecnológico llega al juicio en la corte federal en el norte de California después de varias derrotas en los tribunales.

Un juzgado del distrito de Santa Fe en Nuevo México condenó a inicios de mes a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, por considerar que su forma de operar perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.

En marzo de 2026, un tribunal de Los Ángeles ordenó a Meta y a Google pagar un total de 6 millones de dólares a una joven de 20 años que demandó a las compañías por negligencia y adicción a las redes sociales durante su adolescencia. De la cifra total, Meta deberá cubrir el 70 %, mientras que Google asumirá el 30 % restante.