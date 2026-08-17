Incendios forestales
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Los incendios forestales no dan tregua en Europa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Baso-suteek ez dute tregoarik ematen Europan
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EITB

Última actualización

Docenas de incendios han asolado todo el continente este verano. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el pasado 12 de agosto se habían quemado 576.027 hectáreas en el continente, en un verano muy seco y con temperaturas muy altas que apenas dan un respiro. Estas son algunas imágenes satelitales que muestran la destrucción de las llamas.

Incendios Europa Internacional

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