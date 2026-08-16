Incendio en Las Landas: la situación mejora, pero el fuego sigue sin estar controlado
La situación del incendio declarado el pasado jueves en los bosques de Las Landas, en el suroeste de Francia, evoluciona favorablemente este domingo gracias a unas condiciones meteorológicas más propicias para las labores de extinción. No obstante, el fuego continúa sin estar controlado y ha afectado ya a 1700 hectáreas.
El prefecto de Las Landas, Gilles Clavreul, ha señalado a primera hora de este domingo que la situación había evolucionado "favorablemente", después de que durante la noche no se produjera ninguna reactivación significativa de las llamas.
Los drones desplegados durante la noche han permitido comprobar, además, que los dos focos que se habían identificado inicialmente se han unido en un único incendio. Las autoridades han actualizado también la superficie afectada, que pasa de las 1600 hectáreas contabilizadas el sábado por la tarde a 1700.
El prefecto ha aclarado que este aumento no implica que el fuego haya avanzado durante la noche, sino que responde a una nueva evaluación del perímetro afectado.
550 bomberos y medios aéreos
En el operativo participan alrededor de 550 bomberos, apoyados desde el aire por cuatro hidroaviones Canadair, dos aviones bombarderos de agua Dash y un helicóptero Chinook cedido por Australia.
A pesar de la evolución positiva del incendio, las autoridades mantienen la prudencia y no prevén autorizar por el momento el regreso de las aproximadamente 650 personas evacuadas.
Evacuaciones de vecinos y turistas
El incendio se declaró el jueves en el municipio de Luglon y obligó a evacuar tanto a habitantes de la zona como a turistas alojados en campings próximos al área afectada.
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