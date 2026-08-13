Un español, entre los fallecidos por el terremoto de Colombia
La cifra total de fallecidos por el sismo de magnitud 7,4 registrado en el noroeste del país ha aumentado a 273, y hay cerca de 3900 heridos.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, mientras que la cifra de españoles sin localizar ha descendido de 75 a 12.
La cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado en el noroeste de Colombia ha aumentado a 273, y hay cerca de 3900 heridos.
Albares también ha detallado que el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al "pueblo hermano" de Colombia ya está en marcha. En el mismo, se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.
El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 40 753 familias afectadas, 12 584 viviendas destruidas y 74 873 averiadas.
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