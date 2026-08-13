Terremoto en Colombia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un español, entre los fallecidos por el terremoto de Colombia

La cifra total de fallecidos por el sismo de magnitud 7,4 registrado en el noroeste del país ha aumentado a 273, y hay cerca de 3900 heridos.

AME8683. QUIBDÓ (COLOMBIA), 12/08/2026.- Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó (Colombia). Durante un recorrido por los sectores afectados de Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el que estuvo EFE, la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín dijo que, aunque las autoridades locales dieron por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, la emergencia entra ahora en una etapa en la que es necesario determinar con precisión el número de personas damnificadas y sus necesidades. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Personas observan un edificio destruido por el terremoto. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, mientras que la cifra de españoles sin localizar ha descendido de 75 a 12.

La cifra total de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado en el noroeste de Colombia ha aumentado a 273, y hay cerca de 3900 heridos.

Albares también ha detallado que el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al "pueblo hermano" de Colombia ya está en marcha. En el mismo, se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 40 753 familias afectadas, 12 584 viviendas destruidas y 74 873 averiadas.

Terremotos Colombia Gobierno de España Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"¡Hay gente, hay vida!": aún hay esperanzas de encontrar supervivientes en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia ha dejado ya al menos 240 muertos, miles de heridos y cientos de edificios colapsados. Los equipos de búsqueda trabajan a contrarreloj para encontrar supervivientes bajo los escombros. Los rescatistas levantan las manos y piden silencio absoluto: cualquier sonido puede ser la señal de que alguien sigue con vida. El hallazgo de varias personas con vida días después del terremoto ha encendido un rayo de esperanza en medio de la tragedia.
Cargar más
Publicidad
X