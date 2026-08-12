TERREMOTO EN COLOMBIA

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Se reducen a 75 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

Exteriores no tiene constancia de víctimas mortales ni heridos de nacionalidad española, y pide a quienes aún no hayan contactado con las autoridades diplomáticas que informen de su situación.
AME8355. PEREIRA (COLOMBIA), 12/08/2026.- Una rescatista del Ejercito de Colombia da indicaciones a un grupo de voluntarios que realiza labores de búsqueda en edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Continúan las labores de rescate en Colombia. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: 75 espainiar aurkitu gabe daude Kolonbiako lurrikararen ostean
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Asuntos Exteriores reduce de 164 a 75 el número de españoles sin localizar tras el terremoto del lunes en Colombia. Asimismo, asegura que, de momento, no le constan víctimas mortales ni heridos de nacionalidad española.

En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hace un llamamiento a los españoles y familiares que aún no se han puesto en contacto con la Embajada, el Consulado o la Unidad de Crisis del Ministerio para que informen de su situación.

Paquete de ayudas

Albares informa, además, de que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) movilizará de forma inmediata un primer paquete de un millón de euros para atender las necesidades más básicas de Colombia, como material de refugio y kits de agua y saneamiento.

También se enviarán medicamentos y se participará en el despliegue de personal sanitario con cargo a esta financiación.

Exteriores cifra en 164 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia
Colombia Terremotos Internacional

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