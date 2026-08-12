Se reducen a 75 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

El Ministerio de Asuntos Exteriores reduce de 164 a 75 el número de españoles sin localizar tras el terremoto del lunes en Colombia. Asimismo, asegura que, de momento, no le constan víctimas mortales ni heridos de nacionalidad española.

En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hace un llamamiento a los españoles y familiares que aún no se han puesto en contacto con la Embajada, el Consulado o la Unidad de Crisis del Ministerio para que informen de su situación.

Paquete de ayudas

Albares informa, además, de que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) movilizará de forma inmediata un primer paquete de un millón de euros para atender las necesidades más básicas de Colombia, como material de refugio y kits de agua y saneamiento.

También se enviarán medicamentos y se participará en el despliegue de personal sanitario con cargo a esta financiación.