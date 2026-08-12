LURRIKARA KOLONBIAN

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75 espainiarrek jarraitzen dute lokalizatu gabe Kolonbiako lurrikararen ostean

Atzerri-Ministerioak ez dauka espainiar nazionalitateko hildakoen edo zaurituen berririk, eta agintari diplomatikoekin harremanetan jarri ez direnei beren egoeraren berri emateko eskatu die.

AME8355. PEREIRA (COLOMBIA), 12/08/2026.- Una rescatista del Ejercito de Colombia da indicaciones a un grupo de voluntarios que realiza labores de búsqueda en edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Erreskate lanek jarraitzen dute Kolonbian. Argazkia: Efe.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Atzerri-Ministerioak 164tik 75era jaitsi du astelehenean Kolonbian izandako lurrikararen ondorioz lokalizatu gabeko espainiarren kopurua. Era berean, oraingoz ez omen dago Espainiako nazionalitatea duen hildakorik edo zauriturik.

Testuinguru horretan, Jose Manuel Albares Kanpo-arazoetako ministroak dei egin die oraindik Enbaxadarekin, Kontsulatuarekin edo Ministerioaren Krisi Unitatearekin harremanetan jarri ez diren espainiarrei eta senideei haien egoeraren berri eman dezaten.

Laguntza-paketea

Albaresek jakinarazi du, gainera, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentziak milioi bat euroko lehen pakete bat mobilizatuko duela berehala, Kolonbiako oinarrizko beharrei erantzuteko, hala nola babes-materiala eta ur- eta saneamendu-kitak bidaltzeko.

Sendagaiak ere bidaliko dira, baita osasun-langileak ere, finantzaketa horren kargura.

Kolonbiako lurrikararen ondorioz, 164 espainiar aurkitu gabe daude
Kolonbia Lurrikarak Munduko albisteak

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"Jendea dago, bizirik dago!": Kolonbian oraindik ere jende gehiago bizirik aurkitzeko itxaropena dute

Gutxienez 240 pertsona hil dira, milaka zauritu daude eta ehundaka eraikin kolapsatu dira Kolonbia astindu duen 7,4 graduko lurrikararen ondorioz. Bitartean, bilaketa taldeek erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute eraikinen azpian bizirik egon daitezkeenak aurkitzeko. Erreskatatzaileek eskuak altxatu eta erabateko isiltasuna eskatzen dute: edozein soinu garrantzitsua izan daiteke norbaitek bizirik jarraitzen duen seinale. Lurrikara gertatu eta bi egunera, zenbait pertsona bizirik erreskatatu dituzte, eta itxaropen izpi bat zabaldu da tragediaren erdian.

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