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130 hildakotik gora eta 500 zauritu baino gehiago, Kolonbia astindu duen lurrikararen ondorioz

Dozenaka eraikin kolapsatu dira, ospitaleak gainezka daude, aireportu batzuk itxi eta etxeratze aginduak ezarri dituzte, erreskate lanei ekiten dieten bitartean.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

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Gutxienez 132 pertsona hil eta 570 baino gehiago zauritu dira Kolonbia astindu duen 7,4 graduko lurrikararen ondorioz; izan ere, dozenaka eraikin kolapsatu dira, ospitaleak gainezka geratu dira eta hainbat aireportu itxi behar izan dituzte.

Pereira hirian, Risaralda departamenduko hiburuan, izan dira hildako kopururik handiena (60 hildako), Asocapitales elkartearen arabera. Lurrikararen epizentroa izan den San Jose del Palmar (Choco) hiritik gertu dago Pereira. 

Zifrak herrialdeko hiriburuen balantzea baino ez du jasotzen, eta ez ditu hartzen inguruko udalerri eta herrietan erregistratutako hildakoak eta zaurituak. Horietan ere behera etorritako eraikinak eta ospitaleetako, aireportuetako, zerbitzu publikoetako eta garraio-sistemetako kalteak izan dira.

Pereira, Cali, Quibdo, Manizales eta Armenia lurrikarak gehien kolpatu dituen hirien artean daude. Ondorioz, Abelardo de la Espriella presidenteak "hondamendi nazionala" deklaratu behar izan du. Halaber, Calin eta Pereiran etxeratze aginduak ezarri dituzte.

Non eta noiz gertatu zen lurrikara?

Lurrikara 07:34an gertatu zen (12:34 GMT), eta epizentroa San Jose del Palmarren izan zen, Choco departamentuan, 103 kilometroko sakoneran, Kolonbiako Geologia Zerbitzuaren arabera.

Mugimendu telurikoa Bogotan, Calin, Popayanen, Manizalesen, Armenian, Pereiran, Medellinen eta herrialdearen erdialdeko eta mendebaldeko beste hiri batzuetan igarri zen, baita Ekuadorren, Panaman eta Venezuelan ere.

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