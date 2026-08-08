Ebola kontrolik gabe zabaltzen ari da Kongoko Errepublika Demokratikoan eta 1.850 hildako eragin ditu jada
Inoiz izandako agerraldirik larrienak 4.053 kasu baieztatu ditu dagoeneko, eta MOEk "premiazko" erantzuna eskatu du.
Kongoko Errepublika Demokratikoan izandako ebola-agerraldiak 1.850 pertsona hil ditu dagoeneko, eta 4.053 kasu baieztatu dira, bertako Osasun Publikoko Institutuaren azken balantzearen arabera. Orain arte herrialdean izandako ebola-agerraldi larriena da, eta maiatzaren 15ean deklaratu zuten.
Egoerak okerrera egin du Iturin
Munduko Osasun Erakundeak (MOE) egoeraren larritasunaz ohartarazi du. Agerraldia, batez ere, Ituri probintzian dago zentratuta, herrialdearen iparraldean. Milizien erasoek biztanleria lekualdatzera behartu dute, eta osasun-langileen lana nabarmen zaildu dute.
MOEk asteburuan ohartarazi zuenez, agerraldia "areagotzen ari da", transmisio iraunkorra dago eta baieztatutako kasuen eta heriotzen kopurua etengabe gora egiten ari da. Tedros Adhanom Ghebreyesus erakundeko zuzendari nagusiak ebolaren aurkako erantzuna "premiaz eta modu masiboan" indartzeko eskatu zuen ostegunean.
Bost probintziatan zabaldu da
Agerraldia Bundibugyo anduiak eragin du, eta oraindik ez dago horren aurkako txertorik. Kongoko Osasun Publikoko Institutuaren arabera, bost probintziatan aurkitu dituzte kasuak: Alto Uélé, Ituri, Ipar Kivu, Hego Kivu eta Tshopo.
Guztira, 51 osasun-eremu kaltetu dira, eta osasun-langileek zailtasun handiak dituzte gaixotasunaren hedapena geldiarazteko, kaltetutako hainbat gunetan dagoen segurtasun-egoeraren ondorioz.
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