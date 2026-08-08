Osasun-alerta
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ebola kontrolik gabe zabaltzen ari da Kongoko Errepublika Demokratikoan eta 1.850 hildako eragin ditu jada

Inoiz izandako agerraldirik larrienak 4.053 kasu baieztatu ditu dagoeneko, eta MOEk "premiazko" erantzuna eskatu du.

NAIROBI, 05/08/2026.- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 1.751 el número de muertos y a 3.874 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo. Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 3 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,1 %.-EFE/ Julien Dewarichet/MSF***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongoko Errepublika Demokratikoan izandako ebola-agerraldiak 1.850 pertsona hil ditu dagoeneko, eta 4.053 kasu baieztatu dira, bertako Osasun Publikoko Institutuaren azken balantzearen arabera. Orain arte herrialdean izandako ebola-agerraldi larriena da, eta maiatzaren 15ean deklaratu zuten.

Egoerak okerrera egin du Iturin

Munduko Osasun Erakundeak (MOE) egoeraren larritasunaz ohartarazi du. Agerraldia, batez ere, Ituri probintzian dago zentratuta, herrialdearen iparraldean. Milizien erasoek biztanleria lekualdatzera behartu dute, eta osasun-langileen lana nabarmen zaildu dute.

MOEk asteburuan ohartarazi zuenez, agerraldia "areagotzen ari da", transmisio iraunkorra dago eta baieztatutako kasuen eta heriotzen kopurua etengabe gora egiten ari da. Tedros Adhanom Ghebreyesus erakundeko zuzendari nagusiak ebolaren aurkako erantzuna "premiaz eta modu masiboan" indartzeko eskatu zuen ostegunean.

Bost probintziatan zabaldu da

Agerraldia Bundibugyo anduiak eragin du, eta oraindik ez dago horren aurkako txertorik. Kongoko Osasun Publikoko Institutuaren arabera, bost probintziatan aurkitu dituzte kasuak: Alto Uélé, Ituri, Ipar Kivu, Hego Kivu eta Tshopo.

Guztira, 51 osasun-eremu kaltetu dira, eta osasun-langileek zailtasun handiak dituzte gaixotasunaren hedapena geldiarazteko, kaltetutako hainbat gunetan dagoen segurtasun-egoeraren ondorioz.

Ebola Afrika Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

FOTODELDÍA - CEUTA, 02/08/2026.- Medios desplegados intentan detener a un migrante este domingo en Ceuta. EFE/Reduán
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Marokok mafiei, desinformazioari eta itzulketei buruzko gaizki-ulertuei egotzi die Ceutako krisia

Marokoko Barne Ministerioak migratzaileak Ceutan masiboki sartu izanari buruzko lehen balorazioa egin du, eta 11 pertsona hil direla adierazi du. Rabaten esanetan, giza trafikoko sareek, desinformazio kanpainek eta Espainiako Auzitegi Gorenaren epai baten interpretazio okerrak eragin dute egoera. Epai horren ondorioez ohartarazi zion Marokok Espainiari, bertako iturri baten arabera.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X