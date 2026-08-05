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Iranek eta Omanek Ormuzen nabigatzeko bide berri bat adostu dute

Itsasarteko ibilbide berriari buruzko akordioak ez du esan nahi berriro irekiko dutenik, Iranek zehaztu duenaren arabera, AEBen eta Israelen arteko erasoaldi militarraren ondorioz itxi baitzuten.

(Foto de ARCHIVO) April 29, 2024, Persian Gulf, Bushehr, Iran: An Iranian speedboat of the Basij Resistance Mobilization Force, a paramilitary volunteer militia within the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and one of its five branches, is sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade to commemorate Persian Gulf National Day near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, southern Iran. Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622 as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April 29, 2024. The date coincides with the anniversary of a successful military campaign by Shah Abbas, the Great of Persia, in the 17th century. This campaign drove the Portuguese navy out of Hormuz Island, after which it was named the waterway that separated the Gulf from the Sea of Oman. Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi 29/4/2024
Irango txalupa bat Ormuzeko itsasartean. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

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Iranek eta Omanek akordioa lortu dute Ormuzko itsasartean nabigazio bide berri bat egiteko, eta hitzarmen horri buruzko adierazpen bateratu bat plazaratzeko azken fasean daude, Ismail Bagaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak jakinarazi duenez.

"Bi aldeek adostu dituzte proposatutako ibilbidearen koordenatu geografikoak, eta, herenek prozesua oztopatzen ez badute, puntu nagusiak jasotzen dituen elkarrekin egin beharreko adierazpena berrikuspen eta idazketa fasean dago", adierazi du.

Hala ere, bozeramaileak azpimarratu du balizko akordio batek ez duela ekarriko itsasartea berehala berriro irekitzea, AEBen eta Israelen erasoaldi militarraren ondorioz itxi baitzuten.

Bagaeiren arabera, Irango ontzi eta portuen gaineko blokeoak eta Errepublika Islamikoaren aurkako beste ekintza "erasokor eta mehatxagarri" batzuek jarraitzen duten bitartean, itsasartea ezin izango da segurutzat jo merkataritza nabigaziorako.

Donald Trump AEBko presidenteak asteburuan esan zuen Iranen aurkako eraso bat bertan behera utzi zuela, eta astelehenean negoziazioak hasiko zirela, baina Teheranek ukatu egin du.

Iranek eta AEBk elkar ulertzeko memorandum bat sinatu zuten ekainaren 17an gerrari amaiera emateko, baina Washingtonek erasoei berrekin zien, eta Teheranek Ormuzeko itsasarte estrategikoa itxi zuen berriro.

Iranek eta Omanek nabigazio-ibilbide berri bat adostu dute Ormuzen
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