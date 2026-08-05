Iranek eta Omanek Ormuzen nabigatzeko bide berri bat adostu dute
Itsasarteko ibilbide berriari buruzko akordioak ez du esan nahi berriro irekiko dutenik, Iranek zehaztu duenaren arabera, AEBen eta Israelen arteko erasoaldi militarraren ondorioz itxi baitzuten.
Iranek eta Omanek akordioa lortu dute Ormuzko itsasartean nabigazio bide berri bat egiteko, eta hitzarmen horri buruzko adierazpen bateratu bat plazaratzeko azken fasean daude, Ismail Bagaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak jakinarazi duenez.
"Bi aldeek adostu dituzte proposatutako ibilbidearen koordenatu geografikoak, eta, herenek prozesua oztopatzen ez badute, puntu nagusiak jasotzen dituen elkarrekin egin beharreko adierazpena berrikuspen eta idazketa fasean dago", adierazi du.
Hala ere, bozeramaileak azpimarratu du balizko akordio batek ez duela ekarriko itsasartea berehala berriro irekitzea, AEBen eta Israelen erasoaldi militarraren ondorioz itxi baitzuten.
Bagaeiren arabera, Irango ontzi eta portuen gaineko blokeoak eta Errepublika Islamikoaren aurkako beste ekintza "erasokor eta mehatxagarri" batzuek jarraitzen duten bitartean, itsasartea ezin izango da segurutzat jo merkataritza nabigaziorako.
Donald Trump AEBko presidenteak asteburuan esan zuen Iranen aurkako eraso bat bertan behera utzi zuela, eta astelehenean negoziazioak hasiko zirela, baina Teheranek ukatu egin du.
Iranek eta AEBk elkar ulertzeko memorandum bat sinatu zuten ekainaren 17an gerrari amaiera emateko, baina Washingtonek erasoei berrekin zien, eta Teheranek Ormuzeko itsasarte estrategikoa itxi zuen berriro.
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