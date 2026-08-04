MIGRAZIO-KRISIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bruselak esan du EBk "lanak ondo" egin dituela Ceutan, eta "migrazio erreformak bizkortzeko" eskatu du

Magnus Brunner Europako Barne eta Migrazio komisarioaren hitzetan, Ceutan lehertutako krisitik ateratako ondorio nagusia da Europar Batasuneko kideek "bat eginda" kudeatu behar dituztela migrazio politikak.

Magnus Brunner

Magnus Brunner EBko Barne eta Migrazio komisarioa, gaur, Bruselan. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ceutako migrazio-krisiari "ondo erantzun" dio Europar Batasunak: egoera kontrolpean izatea lortu du eta migrazio mugimenduak Schengen eremura zabaltzea saihestu da. Orain, gertakari horiek utzitako "irakaspenak" kontuan hartu eta Europako migrazio politiken erreformak bizkortu egin behar dira. 

Magnus Brunner Europako Barne eta Migrazio komisarioak esan du hori, EBko Barne arduradunekin egin duen ezohiko bileraren ostean egin duen prentsaurrekoan. "Oraingoz, argi dago Europak proba gainditu duela. Pertsona hauek ez dute Schengen eremura sartzeko aukerarik izan eta mugako segurtasuna eraginkorra izan da", esan du politikari austriarrak. 

Esan duenez, goizean izandako bileran, Fernando Grande-Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak nabarmendu du egoera "kontrolpean" dagoela Ceutan eta krisiak ez duela eraginik izan EBko gainerako lurraldeetan. "Espainia, Maroko eta Europako erakundeen arteko elkarlanaren emaitza izan da kudeaketa", erantsi du. 

Halaber, Brunnerrek adierazi du Europak ez duela azken hamarkadetan legez kanpoko migrazioa "horren kontrolatuta" izan. Halere, ohartarazi du edozein aurreikuspen "gainditu" duela Ceutan gertatutakoak. 

Testuinguru horretan, komisarioak azaldu du Brusela "elkartze akordio oso bat" ari dela negoziatzen Marokorekin, eta horren bizkarrezurra migrazioa dela. Argi utzi du negoziazio horiek ez dutela zerikusirik azken egunotan gertatzen ari denarekin. 

Hori bai, Ceutako egoera bere onera ekartzeko, Rabatekin izandako "elkarlana" ezinbestekoa izan dela zehaztu du.

Eguneko Titularrak Migrazioa Espainiako gobernua Europa Europar Batasuna Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

FOTODELDÍA - CEUTA, 02/08/2026.- Medios desplegados intentan detener a un migrante este domingo en Ceuta. EFE/Reduán
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Marokok mafiei, desinformazioari eta itzulketei buruzko gaizki-ulertuei egotzi die Ceutako krisia

Marokoko Barne Ministerioak migratzaileak Ceutan masiboki sartu izanari buruzko lehen balorazioa egin du, eta 11 pertsona hil direla adierazi du. Rabaten esanetan, giza trafikoko sareek, desinformazio kanpainek eta Espainiako Auzitegi Gorenaren epai baten interpretazio okerrak eragin dute egoera. Epai horren ondorioez ohartarazi zion Marokok Espainiari, bertako iturri baten arabera.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X