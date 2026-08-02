Gerra Ekialde Hurbilean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek bertan behera utzi du Iranen aurkako erasoa, eta berehalako akordioa eskatu dio Teherani

AEBko presidenteak esan du erasoaldia bertan behera utzi duela, akordio baterako oinarriak adostu ostean, eta negoziazioek porrot eginez gero, "Bigarren Mundu Gerratik ikusi gabeko" indar militarra erabiliko duela ohartarazi du.

(Foto de ARCHIVO) July 30, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: US President DONALD TRUMP announces a program to allow veterans to expedite a career in commercial trucking outside the White House in Washington, DC. Known as the Freedom Haulers program, the initiative would allow any US veteran who drove heavy equipment to be automatically eligible for a commercial trucking license. Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP 30/7/2026
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du bertan behera utzi duela Iranen aurkako balizko eraso militarra, eta akordioa "azkar" ixteko eskatu dio Teherani. Halaber, ohartarazi du negoziazioek porrot eginez gero Washingtonek "Bigarren Mundu Gerratik ikusi ez den indarrarekin" erantzungo duela.

Sare sozialetan argitaratutako mezu batean, Trumpek adierazi du AEB prest zegoela Errepublika Islamiarraren aurkako erasoaldi handi bati ekiteko, baina azkenean bertan behera uztea erabaki duela, "munduaren onerako eta Iran oparo baten biziraupenaren mesedetan".

Agintari estatubatuarraren arabera, Iranek eta Ekialde Hurbileko beste hainbat herrialdek ekintza militar oro bertan behera uzteko eskatu dute, etorkizuneko akordio baterako oinarriak adostu ostean.

Ormuzko itsasartea irekitzea, baldintza

Trumpek azaldu du erasoa bertan behera uzteko baldintza dela "Ormuzko itsasartea berehala, osorik eta erabat irekitzea", baita Irango mehatxu nuklearrarekin amaitzea ere.

Tentsioak gora egiten jarraitzen du

Iragarpena Washingtonen eta Teheranen arteko azken mehatxu trukearen ondoren iritsi da, Ekialde Hurbilean tentsioak gora egiten jarraitzen duen bitartean.

Irango agintariek azken orduetan ohartarazi dute balitekeela murrizketak beste itsasbide estrategiko batzuetara ere zabaltzea, AEBk herrialdearen aurkako itsas blokeoari eusten badio. Gainera, beren gaitasun militarrak indartzeko beharra defendatu dute, ostiralean Ormuzko itsasartea zeharkatzen saiatzen ari ziren bi petrolio-ontziri eraso egin ostean.

Bestalde, Abbas Araghtxi Irango Atzerri ministroak ohartarazi du AEBk, Israelek edo horien aliatuek erasorik eginez gero "erantzun irmoa eta neurrizkoa" emango dietela.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Iran Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Fujimorismoa itzuli da: Keiko Fujimorik presidente karguaren zina egin du

Alberto Fujimori presidente ohiaren (1990-2000) alabak laugarren saiakeran lortu du presidente izatea. Aurreko hauteskundeetan bigarren itzulian galdu zuen. Azken hamarkadan herrialdeak bizi izan duen ezegonkortasun politikoari aurre egin beharko dio, eta gobernatzeko akordioak lortu beharko ditu, ez baitu eta gehiengo osorik. Gainera, Keiko Fujimorik Trumpengana gerturatzeko asmoa duela iragarri du, eta horrek aldaketa ekar dezake politikan, Peruko ekonomiaren bazkide nagusia Txina baita.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X