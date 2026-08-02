El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la suspensión de un eventual ataque militar contra Irán y ha instado a Teherán a cerrar un acuerdo "rápidamente", al tiempo que ha advertido de que, si las negociaciones fracasan, Washington responderá con un nivel de fuerza "no visto desde la Segunda Guerra Mundial".

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump ha asegurado que Estados Unidos estaba preparado para lanzar una ofensiva de gran envergadura contra la República Islámica, pero que finalmente ha decidido cancelarla "por el bien del mundo y por la supervivencia de un Irán próspero".

Según el mandatario estadounidense, la decisión llega después de que Irán y otros países de Oriente Próximo solicitaran el fin de cualquier acción militar tras alcanzarse un entendimiento sobre las bases de un futuro acuerdo.

Exige la apertura del estrecho de Ormuz

Trump ha explicado que la paralización del ataque está supeditada a la firma de un pacto que incluya "la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz" y el fin de la amenaza nuclear iraní.

Asimismo, ha afirmado que Israel respalda este planteamiento y ha hecho un llamamiento a culminar cuanto antes las negociaciones.

Continúa la escalada de tensión

El anuncio llega tras un nuevo intercambio de amenazas entre Washington y Teherán, en un contexto de creciente tensión en Oriente Próximo.

Las autoridades iraníes han advertido en las últimas horas de que podrían ampliar las restricciones a otras rutas marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra el país. Además, han defendido la necesidad de reforzar sus capacidades militares tras los ataques registrados el viernes contra dos petroleros que trataban de atravesar el estrecho de Ormuz con apoyo de una escolta aérea estadounidense.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha reiterado que cualquier acción hostil por parte de Estados Unidos o de Israel, así como de sus aliados regionales, recibirá una "respuesta decisiva y proporcionada". En una conversación telefónica con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, también ha advertido de que quienes promuevan una escalada asumirán las consecuencias.