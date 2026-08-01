Von der Leyenen ustez, "beharrezkoa" da Europako mugen kontrola "are gehiago indartzea"
Europako Batzordeko presidenteak ohartarazi duenez, "erne egon behar dugu puntu kritiko guztietan, eta koordinazio estua izan behar dugu agintari guztien artean". Testuinguru horretan, "Europaren erresilientzia hobetzeko ikasitakoa aztertzeko prozesu bat" abiatzeko eskatu du.
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak larunbatean azpimarratu duenez, Europako mugak kontrolatzeko "sistema sendoa dugu", baina Ceutako egoera ikusita, "are gehiago indartu behar da".
Hala ohartarazi du agintariak, Magnus Brunner Europako Barne komisarioarekin eta Dubravka Šuica Mediterraneorako komisarioarekin bideokonferentziaz aritu ondoren, eta Espainiako eta Marokoko agintariei laguntza agindu die, Ceutan azken egunotan izandako migrazio-krisia ikuskatzeko.
Von der Leyen "pozik" agertu da "legez kanpo iritsi ziren pertsona gehienak Marokora itzuli direlako, Espainiako eta Marokoko indar armatuen lan eraginkorrari esker", eta nabarmendu duenez, "pertsona bakar bat ere ez da iritsi penintsulara, ezta EBko beste herrialdeetara ere".
"Horrek erakusten du zergatik den garrantzitsua Europako mugak kontrolatzea. Sistema sendoa dugu, baina are gehiago indartu behar da", adierazi du.
Halaber, ohartarazi duenez, "erne egon behar dugu sarrera puntu kritiko guztietan, eta koordinazio estua izan behar dugu agintari guztien artean". Gertatutakoa gertatu ostean, "ikasitakoak aztertzeko prozesu bat" abiatzeko eskatu du, "gure erresilientzia europarra hobetzeko".
Europako Gobernuko buruak ezohiko bideokonferentzia deitzeko eskaerarekin bat egin du "gertatutakoa aztertzeko", EBko 22 herrialdetako ministroek eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak gutun bidez eskatu duten bezala. "Legez kanpoko migrazioaren aurkako borrokak elkartasuna eta erantzun europar bateratua behar ditu", esan du Von der Leyenek.
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