Marokok mafiei, desinformazioari eta itzulketei buruzko gaizki-ulertuei egotzi die Ceutako krisia
Marokoko Barne Ministerioak migratzaileak Ceutan masiboki sartu izanari buruzko lehen balorazioa egin du, eta 11 pertsona hil direla adierazi du. Rabaten esanetan, giza trafikoko sareek, desinformazio kanpainek eta Espainiako Auzitegi Gorenaren epai baten interpretazio okerrak eragin dute egoera.
Marokoko Gobernuak gizakien trafiko-sareei, desinformazioari eta gaizki-ulertuei egotzi die Espainiako Auzitegi Gorenak Ceutako migrazio-krisiaren erantzukizuna. Izan ere, milaka pertsona sartu ziren hiri autonomora Tarajal ingurutik.
Gertakarien lehen balorazio publikoan, Marokoko Barne Ministerioak ziurtatu du migrazio ez zela izan "bat-bateko zirkunstantzien edo faktore zirkunstantzialen ondorio", baizik eta "espazio digitalaren ustiapen maltzurraren", mafien jardueraren eta "informazio engainagarriaren" hedapenaren emaitza.
Rabaten arabera, muga zeharkatzen saiatu ziren pertsona batzuek oker interpretatu zuten Auzitegi Gorenak itzulketei buruz eman berri duen epai bat, eta horrek Europako lurraldean sartzea eta berehala itzularaztea saihestea posible zela zabaldu zuen.
Marokoren arabera, 11 lagun hil dira
Barne Ministerioaren arabera, 11 pertsona hil dira Marokon, horietako hamar itota, eta beste bat Ceutatik gertu dagoen eremu harritsu batetik erorita izandako lesioengatik.
Maroko, orain, Espainiako agintariekin batera ari da lanean "eragindako pertsonen benetako kopurua" zehazteko, baita haien nortasunak eta nazionalitateak zehazteko ere, prozedura legalak, administratiboak eta humanitarioak osatzeko helburuarekin.
Espainiako agintariek orain arte 72 pertsona hil direla baieztatu dute migrazio krisian. Marokok zenbatutako biktimak gehituz gero, guztira 80 hildako baino gehiago izango lirateke.
Rabatek bere jarduna defendatu du
Marokoko Barne Ministerioaren arabera, hasieratik "ikuspegi proaktibo eta integralarekin" jardun zuen, segurtasun-zerbitzuen eta lurralde-agintarien zaintza eta presentzia indartuz.
Rabaten esanetan, neurri horiei esker "gertaeren bilakaera kontrolatu, bizitzak babestu, ordena publikoa babestu eta mugak zaindu ziren", betiere lege-esparruaren barruan eta proportzionaltasun-printzipioa errespetatuz.
Gainera, Marokoko Fiskaltzak ikerketa judiziala abiatu du gertakariak argitzeko eta horien gaineko ardura norena den zehazteko.
Marokok migrazio bazkide gisa duen papera defendatu egin du
Bere komunikatuan, Marokoko Gobernuak azpimarratu du migrazio irregularraren kudeaketari "erantzukizun partekatutik", elkartasunetik eta lana herrialdeen artean banatuta heldu behar zaiola.
Rabatek adierazi du nazioarteko kideekin elkarlanean jarraituko duela migrazio irregularraren eta gizakien trafiko-sareen aurkako borrokan, eta bere mugak babesteko eta herritarren segurtasuna bermatzeko neurriei eutsi egingo diela.
Marokoko agintariek emandako datuen arabera, 40.000 pertsona inguru iritsi ziren Ceutako mugara krisialdian, eta 1.135 Melillara sartzen saiatu ziren. Bestalde, Espainiako Gobernuak adierazi du Ceutan sartu ziren gehienak Marokora itzuli egin direla.
Migrazio krisia
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