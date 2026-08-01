Zergatik alda dezake hesi berriak Ceutako mugaren kudeaketa?
Azpiegitura berriak 500 metro ditu, eta berehalako itzulketen inguruko auzi juridiko bati erantzun nahi dio.
Espainiako Gobernuak Tarajalgo morruan, Ceutan, jarri duen hesi pneumatikoa ez du jarri bakarrik migratzaileak itsasoz sartzea zailtzeko. Azpiegitura horren helburu nagusia da Auzitegi Gorenak berehalako itzulketen inguruan emandako azken epaiak sortutako auzi juridikoari irtenbidea ematea.
Hesiak 500 metroko luzera du, eta 30 eta 70 zentimetro artean du ur gainean ikusgai; urpean, berriz, metro bateko sakoneraraino iristen den atal bat du. Azpiegitura osatzeko, buia-lerro bat jarri dute, itsaspean ainguratuta, eta tartean kanal bat utzi dute, Guardia Zibilaren ontziek bertatik patruilatu eta instalazioa babestu ahal izateko.
Auzi juridikoa
Neurriaren alderdirik garrantzitsuena, ordea, ez da fisikoa, juridikoa baizik. Izan ere, duela aste gutxi Gorenak ebatzi zuenez, Ceuta edo Melillara heldu eta berehala bakarrik itzularaz daitezke "mugako euste-elementuak" gaindituta sartzen direnak.
Interpretazio horren arabera, Tarajalgo morrua inguratuta igerian iristen diren pertsona migratzaileek ez dute mugako oztopo fisikorik gainditzen; ondorioz, ezin dira heldu eta berehala itzularazi.
Epaiak, hala ere, aukera bat utzi zuen zabalik: itsasoan mugako euste-elementuak jarriz gero, muga fisikoaren parte izango lirateke, eta araubide juridiko bera aplikatu ahal izango litzateke. Hain zuzen ere, horregatik jarri dute hesi berria.
Egoera berria
Espainiako Gobernuaren ustez, mugako hesia gainditu behar izateak aukera ematen du pertsona horiek mugan bertan egiten diren itzulketen araubidearen barruan sartzeko. Helburua da itsasoko muga Gorenaren irizpidera egokitzea, legea aldatu beharrik izan gabe.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ere iradoki zuen Auzitegi Gorenaren epaiak eragina izan duela Ceutako migrazio krisian.
Ceutara egindako bisitan azaldu zuenez, pertsonen salerosketan aritzen diren mafiek epaiaren interpretazio oker bat eginez zabaldu zuten igerian iritsitako migratzaileak ezin zirela berehala Marokora itzuli.
Espainiako presidentearen esanetan, mezu hori oso azkar zabaldu zen, eta baliteke pertsona gehiago Ceutara joatera bultzatu izana. Europako hogei bat estatuk, ordea, bestelako iritzia dute, "erakarpen-efektua" migratzaileen erregularizazioak sortu duela uste baitute.
Edonola ere, gaur-gaurkoz ez dago frogarik Auzitegi Gorenaren epaiaren zabalkundeak Ceutako migrazio krisia eragin edo areagotu zuen esateko. Litekeena da hainbat faktorek eragin izana. Datozen egunetan argituko da horietako bakoitzak zer pisu izan duen.
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