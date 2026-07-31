Migrazio-krisia
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Milaka migratzaile Marokora itzultzen hasi dira

Iragarkia
FNIDEQ (Morocco), 31/07/2026.- Young men who returned from Spain gather at the Bab Sebta border crossing near Fnideq, Morocco, 31 July 2026. The unrest erupted as thousands gathered near the border, some attempted to cross into Ceuta and clashed with Moroccan security forces. (Marruecos, España) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

50.000 migratzaile baino gehiago Ceutan sartzeak hiria gainezka utzi du, eta askok Marokora itzultzeari ekin diote.

Migrazioa Maroko Espainia Politika

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