Frantziak Espainiarekiko mugako kontrolak indartzeko agindua eman du, Ceutako krisiaren ondoren
Neurriak Gipuzkoatik eta Nafarrotik Ipar Euskal Herrira doazen muga-pasabideei eragiten die.
Ceutako migrazio krisiak Euskal Herriari zuzenean eragiten dion egoera sortu du. Frantziako Gobernuak Espainiako Estatuarekiko mugako kontrolak indartu ditu, eta neurriak Gipuzkoatik eta Nafarrotik Ipar Euskal Herrira doazen muga-pasabideetan izango du eragina.
"Ceutako enklabean egiaztatutako egoeraren aurrean, atzo gauetik agindua eman dut, atzerapenik gabe, Espainiarekiko mugako kontrolak indartzeko", esan du Laurent Nuñez Frantziako Barne ministroak sare sozialetan argitaratutako mezu batean.
"Sakoneko kontrolak"
Horrela, Frantziako agintariek Mugako Esku Hartze Azkarreko Indarrak aktibatu dituztela baieztatu du, "kontrol zorrotzak egiteko".
RTL irratiari eskainitako elkarrizketa batean, Nuñezek nabarmendu du Frantziak dagoeneko badituela kontrolak Espainiako mugan, eta gogorarazi du azken urteotan kontrol horiek areagotu egin dituztela.
"Mugikortasun handiko unitate bat dugu, etengabe bertan dagoena eta kontrol horiek indartzen dituena", azpimarratu du.
"Atzo nire Espainiako homologoarekin hitz egin nuen, eta gaur berriro hitz egiteko asmoa dugu. Beraz, gure lurralderantz mugimendurik gertatuko balitz, neurriak hartuko ditugu, jakina", adierazi du, eta muga-pasabideetako kontrolak, "logikoa denez", are gehiago indartuko dituztela erantsi du.
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