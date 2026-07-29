AFARI SOLIDARIOAK
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Jon Insaustik afari solidarioak bizilagunak gizarteratzea eta laneratzea errazteko kudeatzearen alde egin du

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Afari solidarioen debekuak piztu duen polemikaren harira, Donostiako alkate Jon Insaustik, asteazken honetan, azaldu du ekimenak administrazioaren erantzuna behar duela, eta gizarteratzea eta laneratzea sustatzera bideratuta egon behar duela. Era berean, nabarmendu du inguruko udalerriek ere neurri horiek lehenago edo geroago hartuko dituztela.

Donostia Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Etxanobek itun handia proposatu du Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko

Urtero legez, Bizkaiko aldundiak San Inazioko harrera ekitaldia egin du. Bizkaiko eta Gipuzkoako patroiaren eguna ospatzeko abuztu aurreko azken ekitaldi politiko nagusia da, eta ordezkari ugari biltzen du. Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak itun handi bat proposatu du Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko. Lurraldeen arteko aldeak eta berezitasunak errespetatu egin behar direla adierazi du, benetako berdintasuna lortzeko.

(Foto de ARCHIVO) La expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs sale del TSJC, 4 de abril de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Gobierno el indulto parcial de la expresidenta del Parlament, condenada a cuatro años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial por los contratos adjudicados en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha suspendido su ingreso inmediato en un centro penitenciario. Mientras el Gobierno resuelve la petición de indulto, se ha suspendido la ejecución de la condena de prisión de Borràs, aunque no los años de inhabilitación que se le impusieron, por lo que no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público. David Zorrakino / Europa Press 04 ABRIL 2025;BARCELONA;CATALUÑA;INHABILITACIÓN 04/4/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak indultu partziala eman dio Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari

Kataluniako Letren Institutuaren zuzendari zen garaian hainbat kontratu publiko modu irregularrean esleitzeagatik lau urte eta sei hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion Kataluniako Auzitegi Nagusiak, baina auzitegiak berak indultua emateko eskatu zuen, espetxera sartzea saihesteko. 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zizkioten, eta zigor horiek ez dizkiote kendu.

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