Jon Insaustik afari solidarioak bizilagunak gizarteratzea eta laneratzea errazteko kudeatzearen alde egin du
Afari solidarioen debekuak piztu duen polemikaren harira, Donostiako alkate Jon Insaustik, asteazken honetan, azaldu du ekimenak administrazioaren erantzuna behar duela, eta gizarteratzea eta laneratzea sustatzera bideratuta egon behar duela. Era berean, nabarmendu du inguruko udalerriek ere neurri horiek lehenago edo geroago hartuko dituztela.
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Etxanobek itun handia proposatu du Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko
Urtero legez, Bizkaiko aldundiak San Inazioko harrera ekitaldia egin du. Bizkaiko eta Gipuzkoako patroiaren eguna ospatzeko abuztu aurreko azken ekitaldi politiko nagusia da, eta ordezkari ugari biltzen du. Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak itun handi bat proposatu du Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko. Lurraldeen arteko aldeak eta berezitasunak errespetatu egin behar direla adierazi du, benetako berdintasuna lortzeko.
Bi urteko kartzela-zigorra, sare sozial batean terrorismoa goratzeagatik eta ETAren biktimak umiliatzeagatik
Atxilotuari haur-pornografia ere aurkitu zioten konfiskatutako gailuetan.
Espainiako Poliziako sindikatuek Zupiriaren adierazpenak kritikatu dituzte
Espainiako Poliziaren Konfederazioak ziurtatu du ez duela Eusko Jaurlaritzaren baimenik eskatu behar lurralde horretan jarduteko; bitartean, Sindicato Unificado de Policiak (SUP) Zupiriari aurpegiratu dio "10 egun" izan dituela erasoak ikertzeko.
EH Bilduren arabera "kezkagarria da" hainbat erakundek hizkuntza eskakizunetan "atzera egitea"
Koalizio abertzaleak azaldu duenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak azken Lan Eskaintza Publikoan hizkuntza eskakizuna egiaztatu duten plazen kopurua % 89tik % 66ra murriztu du, eta Bizkaiko Foru Aldundiak, berriz, % 85etik % 54ra.
Transferentziez hitz egiten segitzen dutela esan du Ubarretxenak eta uda ostean "zorte hobea" izatea espero du
Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio eta Autogobernu sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, akordioek sakonak izan behar dute Bitariko Batzordea biltzeko.
Espainiako Gobernuak indultu partziala eman dio Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari
Kataluniako Letren Institutuaren zuzendari zen garaian hainbat kontratu publiko modu irregularrean esleitzeagatik lau urte eta sei hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion Kataluniako Auzitegi Nagusiak, baina auzitegiak berak indultua emateko eskatu zuen, espetxera sartzea saihesteko. 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zizkioten, eta zigor horiek ez dizkiote kendu.
Amaitu egin da Kitchen auziaren epaiketa, lau hilabeteren ostean
Lau hilabetean zehar, 100 lekukok baino gehiagok deklaratu dute, eta epaiaren zain gelditu da prozesua.
Arabako Aldundiak ez du suhiltzailerik bidaliko Madrilera, bere lurraldean sute-arriskua dagoela eta
Astelehenean Espainiako Gobernuak baliabide gehiago eskatu zituen suteei aurre egiteko, eta EAEko hiru hiriburuetako udalek, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, bat egingo dute Bizkaiak Madrilen zabaldutako dispositiboan. Bitartean, hiru aldundiek partekatzen duten helikopteroak Euskadin jarraituko du.
Espainiako selekzioaren finalean Polizia Nazionala "bere eginkizunen gainetik" aritu izana salatu du Zupiriak
Munduko Txapelketaren finalean izandako istiluetan Polizia Nazionalak Bilbon egindako bi atxiloketak kritikatu ditu Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak, Ertzaintzaren eskumena dela iritzita.