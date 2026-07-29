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Espainiako Gobernuak indultu partziala eman dio Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari

Kataluniako Letren Institutuko zuzendari zen garaian hainbat kontratu publiko modu irregularrean esleitzeagatik lau urte eta sei hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak, baina auzitegiak berak indultua emateko eskatu zuen espetxea saihesteko. 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zizkioten, eta zigor horiek ez dizkiote kendu.

(Foto de ARCHIVO) La expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs sale del TSJC, 4 de abril de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Gobierno el indulto parcial de la expresidenta del Parlament, condenada a cuatro años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial por los contratos adjudicados en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha suspendido su ingreso inmediato en un centro penitenciario. Mientras el Gobierno resuelve la petición de indulto, se ha suspendido la ejecución de la condena de prisión de Borràs, aunque no los años de inhabilitación que se le impusieron, por lo que no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público. David Zorrakino / Europa Press 04 ABRIL 2025;BARCELONA;CATALUÑA;INHABILITACIÓN 04/4/2025
Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohia. Artxiboko argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Ministroen Kontseiluak indultu partziala eman dio astearte honetan Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari, eta bi urtera murriztu dio Kataluniako Justizia Auzitegiak, prebarikazioa eta dokumentuak faltsutzea leporatuta, ezarri zion lau urte, sei hilabete eta egun bateko kartzela zigorra. Ondorioz, ez du espetxera joan beharko. 

Kataluniako Letren Institutuko zuzendari zen garaian hainbat kontratu publiko modu irregularrean esleitzeagatik espetxe zigorra ez ezik, 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ezarri zizkion Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak. Indultu partziala gorabehera, azken bi zigor horiek ez dizkiote kendu. 

Justizia Ministerioak azaldu duenez, Kataluniako Justizia Auzitegiak epaian bertan egindako indultu eskaera partzialki onartu du Borras espetxera joan ez dadin. 

Bere ohorea defendatzen jarraituko duela azpimarratu du Borrasek

Erabakiaren berri izan bezain pronto, Borrasek adierazi du indultua gorabehera bere ohorearen alde borrokan jarraituko duela. 

X sare sozialean argitaratutako mezuan azaldu duenez, amesgaiztoa ez da amaituko auzitegi batek injustizia jasan duela aitortzen dion arte.

Espainiako gobernua Politika Katalunia

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