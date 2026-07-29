Espainiako Gobernuak indultu partziala eman dio Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari
Kataluniako Letren Institutuko zuzendari zen garaian hainbat kontratu publiko modu irregularrean esleitzeagatik lau urte eta sei hilabeteko kartzela zigorra ezarri zion Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak, baina auzitegiak berak indultua emateko eskatu zuen espetxea saihesteko. 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ere ezarri zizkioten, eta zigor horiek ez dizkiote kendu.
Espainiako Ministroen Kontseiluak indultu partziala eman dio astearte honetan Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari, eta bi urtera murriztu dio Kataluniako Justizia Auzitegiak, prebarikazioa eta dokumentuak faltsutzea leporatuta, ezarri zion lau urte, sei hilabete eta egun bateko kartzela zigorra. Ondorioz, ez du espetxera joan beharko.
Kataluniako Letren Institutuko zuzendari zen garaian hainbat kontratu publiko modu irregularrean esleitzeagatik espetxe zigorra ez ezik, 13 urteko inhabilitazioa eta 36.000 euroko isuna ezarri zizkion Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak. Indultu partziala gorabehera, azken bi zigor horiek ez dizkiote kendu.
Justizia Ministerioak azaldu duenez, Kataluniako Justizia Auzitegiak epaian bertan egindako indultu eskaera partzialki onartu du Borras espetxera joan ez dadin.
Bere ohorea defendatzen jarraituko duela azpimarratu du Borrasek
Erabakiaren berri izan bezain pronto, Borrasek adierazi du indultua gorabehera bere ohorearen alde borrokan jarraituko duela.
X sare sozialean argitaratutako mezuan azaldu duenez, amesgaiztoa ez da amaituko auzitegi batek injustizia jasan duela aitortzen dion arte.
Zure interesekoa izan daiteke
Kitchen auziaren epaiketa amaitu da, lau hilabeteren ostean
Lau hilabetean zehar, 100 lekukok baino gehiago deklaratu dute, eta epaiaren zain gelditu da prozesua.
Arabako Aldundiak ez du suhiltzailerik bidaliko Madrilera, bere lurraldean sute-arriskua dagoela eta
Astelehenean Espainiako Gobernuak baliabide gehiago eskatu zituen suteei aurre egiteko, eta EAEko hiru hiriburuetako udalek, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, bat egingo dute Bizkaiak Madrilen zabaldutako dispositiboan. Bitartean, hiru aldundiek partekatzen duten helikopteroak Euskadin jarraituko du.
Espainiako selekzioaren finalean Polizia Nazionala "bere eginkizunen gainetik" aritu izana salatu du Zupiriak
Munduko Txapelketaren finalean izandako istiluetan Polizia Nazionalak Bilbon egindako bi atxiloketak kritikatu ditu Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak, Ertzaintzaren eskumena dela iritzita.
Sanchez: "Zer gehiago gertatu behar da larrialdi klimatikoaren aurkako ituna babesteko?"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ohartarazi du "larrialdi klimatikoak hil" egiten duela eta berriro eskatu du Larrialdi Klimatikoaren eta "negazionismoaren" aurkako Estatu Ituna hitzartzea. Sanchezek gogorarazi du 2026an suteek 170.000 hektarea baino gehiago kiskali dituztela Espainian, iaz baino sei aldiz gehiago. Gainera, suteek dagoeneko hamar hildako inguru eragin dituztela adierazi du, abuztua eta iraila, arrisku handieneko hilabeteetako bi, oraindik aurretik direla.
Aitor Landa eta Alfonso Garaikoetxea, Ertzaintzaren zuzendari eta buru berriak
Landa goi-mailako teknikaria da Nekazaritzan, eta 36 urteko esperientzia du babes zibilaren arloan. Garaikoetxeak 41 urte daramatza Ertzaintzan, eta azken 7 urteetan Herritarren Babeserako arloburu izan da.
Bizkaiko Auzitegiak artxibatu egin du Voxen ekitaldi batean Santurtzin izandako istiluengatik atxilotutako emakume baten aurkako auzia
Auzitegiak uste du atxilotutako emakumearen deklarazioa legez ezarritako epetik kanpo hartu zela, eta auzi penala artxibatzea erabaki du.
Bi atxilotu Bilbon, Munduko Txapelketako finalean Espainiako kamiseta jantzita zeraman gazte bati eraso egitea egotzita
Atxilotuei gorroto eta lesio delituak eta desordena publikoak eragitea egotzi diete. Ez da baztertzen atxiloketa gehiago egotea.
Auzitegi Nazionalak Belateko lanen esleipena ikertuko du
Koldo auziaren instrukzioaren ardura duen epaileak gaur jakinarazi du erabakia. UPNk eta PPk Maria Chiviteren dimisioa eskatu dute.
EAJren "legatua" bere egin nahi dutenei mezua, Estebanek: "Ezin da oinordetzan hartu defendatu nahi izan ez zena"
Ekitaldi politikoa egin dute jeltzaleek Bilbon, Sabino Aranak EAJ sortu zuela 131 urte bete direnean. "Atzo mespretxatu zituenak gaur ez du haien txapela janzteko eskubiderik", esan du, zuzenean aipatu gabe, baina EH Bilduri erreferentzia eginez.