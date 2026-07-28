Bi atxilotu Bilbon, Munduko Txapelketako finalean Espainiako kamiseta jantzita zeraman gazte bati eraso egitea egotzita
Atxilotuei gorroto eta lesio delituak eta desordena publikoak eragitea egotzi diete. Ez da baztertzen atxiloketa gehiago egotea.
Polizia Nazionalak 29 urteko bi gizonezko atxilotu ditu astelehenean Bilbon, Espainiako eta Argentinako selekzioek jokatutako Munduko Futbol Txapelketako finalean gazte bati lesioak eragitea egotzita. Atxilotuei gorroto delitua eta desordena publikoak eragin izana ere egotzi diete.
Espainiako eta Argentinako selekzioen arteko 2026ko Munduko Txapelketako finala Bilboko Casilda Iturrizar parkean pantaila batean izan zen ikusgai.
Ministerioak adierazi duenez, "ezker abertzalearekin lotutako hainbat kolektibok eta 7 baietz! taldeak abian jarritako ekimenaren barruan, Espainiako selekzioaren aurkako manifestazio bat deitu zuten, Casilla plazatik Casilda Iturrizar parkearen ingururaino".
Erasoa eta Poliziaren esku-hartzea
Barne Ministerioak jakinarazi duenez, 350 bat pertsonak osatutako martxak bi gune horien arteko ibilbidea egin zuen, eta Espainiako selekzioaren elastikoa zeramatenei irainak bota zizkieten. Campuzano plaza ingurura iritsitakoan, egoera okertu egin zen: hainbat eraso izan ziren eta kalteak eragin zituzten hiri-altzarietan nahiz inguruko ostalaritza-lokaletan, sare sozialetan eta hedabideetan zabaldutako irudietan ikus daitekeen moduan.
Leku horretan bertan, terraza batean eserita partidaren hasieraren zain zegoen gazte bati eraso egin zioten, Ministerioak azaldu duenez.
Lehen kolpea jaso ondoren, lurrera erori zen, eta manifestari batzuek ostikoak eta kolpe gehiago eman zizkioten. Gazteak ihes egitea lortu zuen eta banketxe baten atarian aurkitu zuen babeslekua, harekin zeuden hiru neska erasoa geldiarazten saiatzen ziren bitartean.
Ertzaintzaren kargarekin amaitu zen protesta
Une horretan, Ertzaintzak manifestarien aurka kargatu zuen plazan. Jarraian, zauritutako gazteak osasun zentro batera jo zuen, eta salaketa aurkeztu zuen polizia-etxean.
Salaketa jaso ostean, Bilboko Informazio Komisaria Nagusiko agenteek ustezko egileak identifikatzea eta atxilotzea lortu zituzten. Gorroto-delitua, desordena publikoak eta lesioak egotzi dizkiete atxilotuei.
Atxilotuak epailearen esku utziko dituzte astearte honetan bertan, polizia-diligentziak amaitu ostean. Polizia Nazionalak ez du baztertzen atxiloketa gehiago izatea.
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