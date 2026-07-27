SUTEAK

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Sanchezek adierazi du "ordu zailak" datozela suteen kudeaketan

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GRAFCVA5215. LA VALL D'UIXÓ (CASTELLÓN), 27/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde se reúne con los equipos desplegados para la extinción del incendio. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00

Pedro Sanchez Aginte Postu Aurreratura egin duen bisitan. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Vall d'Uixon (Castello) piztutako sutea kontrolatzeko Aginte Postu Aurreratua bisitatu du. Aipaturiko sutearen ondorioz, 6.500 hektarea erre dira eta 16.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dituzte. Horrez gain, Serra d'Espada inguruan 65.000 pertsona konfinatu dituzte.

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