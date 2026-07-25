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Euskara gatazkatik urruntzeko eskatu du Pradalesek: "Hizkuntzak denok behar gaitu"

Imanol Pradales lehendakariak adierazi du euskararen aurrerapausoak ez direla "inposaketatik" etorriko, eta datozen hamarkadetan euskara biziberritzeko bide berri bat irekiko duen "Jauzia gara" ekimena aipatu du.

Imanol Pradales, artxiboko irudi batean.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak dei egin die euskaldun guztiei euskara elkarrekin bultzatzeko, eta deitoratu egin du azken hilabeteetan horren inguruan izandako albisteek eta polemikek "etorkizunari begirako fokua erabat desbideratu izana. Gatazkaren eremuan kokatu dute gure hizkuntza, eta hori ez da ona".

Hala adierazi du LinkedIn sare sozialeko bere kontuan larunbat honetan argitaratutako idatzi batean. Bertan adierazi duenez, aurrerapausoak "ez dira inposaketaren ondorio izango", eta, beraz, euskararekiko "atxikimendu emozional positiboa" sustatzeko eta "askatasunarekin, bizikidetzarekin, sormenarekin eta aukera berriekin lotzeko" eskatu du.

'Lubakiak gainditu, arnasa hartzeko ' izeneko artikuluan, Pradales euskal gizarte osoari zuzenduta, "bere hizkuntza zaintzen duen herri baten harrotasun partekatua hauspotu" nahi duela esan du, eta horrek "guztiok interpelatzen gaitu, izan euskaradun edo ez".

Lehendakariak gaztelania ere aipatu du, eta azaldu du batzuek esaten dutela "euskara gaztelaniaren kaltetan inposatzen dela —bai, mundu mailan laugarrena den hizkuntza horren kaltetan—". "Beste batzuek, edozein auziren gainean, euskarak toki guztietatik erasoak jasotzen dituela salatzen dute, etengabe trintxerak eraikiz eta etsaiak definituz", eta "etiketak banatzen jarraitzen dutenak" ere aipatu ditu.

Hausnarketa eta eztabaida

Polemika horien aurrean, Pradalesek esan du euskara dela galtzaile nagusia, eta "hausnarketa eta eztabaida" sustatzearen alde egin du. "Gaur milioi bat pertsonatik gora gara euskaraz dakigunak. Hala ere, ezagutzaz harago, gaur euskararen erronka nagusia erabileran eta gizarte aldaketa sakon eta azkarrei erantzuten jakitean dago", hausnartu du.

"Behar dugu, besteak beste, euskal hiztunek elkarren artean hizkuntza erabiltzea eta eremu berrietan presentzia handiagoa izatea", aldarrikatu du lehendakariak, eta, erantsi duenez, euskarak aurrera egiteko "ezin da hizkuntza-politiken edo erakundeen egitasmoetatik bakarrik erantzun", "ahalegin kolektiboa" eskatzen baitu.

Testuinguru horretan, lehendakariak "Jauzia gara" ekimena aipatu du, euskarak behar duen bultzada berria lantzeko elkarrizketarako eta lankidetzarako gune bat sustatuko duena: "Eusko Jaurlaritzak herritar eta kolektibo guztiei irekiko dien plaza bat izango da".

Horrela, Pradalesek euskara "balio positiboekin" lotzearen aldeko apustua egin du, "estadioak ez ezik, euskarak eskoletako patioak, tabernetako elkarrizketak edo herriko plazak ere bete ditzan. Euskara guztiona delako eta guztiok zaindu eta sustatu behar dugulako".

Euskara Imanol Pradales Politika

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