EPAIKETA AUZITEGI NAZIONALEAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Absolbitu egin dituzte Berangoko ongietorriagatik auzipetutako hamasei herritarrak

Epaiketa joan den ekainean izan zen, Madrilen, 2022ko martxoan Ibai Aginaga ETAko preso ohiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoaren gorazarre delitua egotzita.

berangoko-auzipetuak-prentsaurrekoa
Berangoko auzipetuen aldeko prentsaurrekoa, artxiboko irudian.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Auzitegi Nazionalak absolbitu egin ditu 2022ko martxoan Ibai Aginaga euskal preso ohiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik auzipetutako hamasei pertsonak. Terrorismoaren gorazarre delitua egozten zieten, eta epaiketa joan den ekainean izan zen, Madrilen.

Fiskalak bi urte eta bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu zituen auzipetu bakoitzarentzat, baita 15 urteko inhabilitazioak eta 5.100 euroko isunak ere; akusazio partikularrek (Dignidad y Justicia, Vox eta Fundacion Villacisneros), aldiz, 3 urteko kartzela-zigorra eskatu zuten bakoitzarentzat. Defentsak, bere aldetik, absoluzioa eskatu zuen, eta, azkenean, epaileak ontzat hartu du eskaera hori.

Akusatuek ekitaldia pribatua izan zela defendatu dute uneoro eta auzia eskubide politikoen inguruan kokatu dute. 

'Berangoko 16ak' babesteko manifestazioa deitu dute maiatzaren 30erako
Berango Auzitegi Nazionala Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X