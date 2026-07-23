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EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio Zupiriari Karmengo jaietako "indarkeria polizialagatik"

Espainiako Selekzioaren jarraitzaileen aurka izandako liskar batean Ertzaintzak esku hartu zuen, eta lau lagun zauritu ziren. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuari azalpenak emateko eskatu dio EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean, joan den igandean Donostian, Karmengo jaietan, Ertzaintzak erabilitako "indarkeriagatik".

Segurtasun Sailak joan den astelehenean jakinarazi zuenez, egun horretan talde bat Espainiako jarraitzaileak beldurtzen ari zen, Munduko Futbol Txapelketa irabazi ostean, Alde Zaharrean. Une batzuetan "inguratu eta mehatxatu" ere egin zituzten. 

Egoera horren aurrean, Ertzaintzak 7 lagun identifikatu zituen , eta erasoan parte hartu zuenetako bat (28 urteko gizon bat) atxilotu egin zuten, agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egotzita.

Gertakari horien ostean, Donostiako Karmengo Jai Batzordeak salatu zuen Ertzaintzak "jarrera oldarkorra" izan zuela istilu horietan jai-esparruan zeuden eta liskarrekin loturarik ez zeukaten pertsona batzuen aurka. Izan ere, poliziek kolpatu egin zituzten, giroa baretzen saiatzen ari zirela.

"Kolpeka eta bortizkeriaz"

Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduren legebiltzarkideak, ohar baten bidez, adierazi du ostegun honetan Zupiriak zehaztu egin behar duela "proportzionala izan ote den agenteak jai-gunean kolpeka eta indarkeriaz sartzea, espazio horretako segurtasun-arduradunen esandakoei kasurik egin gabe eta, Ertzaintzaren kolpeen ondorioz, lau pertsona Larrialdietan artatu behar izatea".

Ortiz de Guineak Segurtasun sailburuari azalpenak eskatu dizkio agenteak "txosnagunean zergatik sartu ziren eta horrelako indarkeria-maila zergatik erabili zuten" argitzeko, batzordeko kideak egoera baretzen saiatu ziren arren.

EH Bildu Donostia Delituak Politika

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