Osasun Ministerioak baztertu egin du Estatutu Markoaren negoziazioa berriz hastea, autonomia erkidegoek eskatu bezala
Monica Garcia ministroak errefusatu egin du "zerotik hastea", ez baitu legea urratuko eta sindikatuekin lortutako akordioa hautsiko.
Monica Garcia Osasun ministroak esan du ez duela Estatutu Markoa berriro negoziatuko hasieratik, autonomia erkidegoek asteazken honetan eskatu dioten bezala.
Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluak modu telematikoan egindako bileran, erkidegoek Osasun Sistema Nazionaleko langileen lan-baldintzak arautzen dituen Estatutu Markoa aldatzeko negoziazioari hasieratik heltzeko eskatu diote Osasun Ministerioari.
Erreforma horrek medikuen 30 greba-egun inguru eragin ditu Espainiako Estatu osoan; izan ere, Osasun Sistema Nazionaleko gainerako profesionalekiko independentea den estatutu propio bat eskatzen dute, beren lanbide-jardunaren berezitasunak jasoko dituena. Ildo horretan, medikuen sei sindikatuek aurreratu dute udazkenean grebarekin jarraitzeko asmoa dutela Osasun Ministerioak egungo testua erretiratzen ez badu.
Kanarietako kontseilari Esther Monzonek erkidego guztiek duten jarrera azaldu dio Ministerioari, eta beharrezkotzat jo du "hasieratik negoziazioari berriro ekitea, alde guztien parte-hartze eraginkorra bultzatuko duen eta Osasun Sistema Nazional osorako testu adostu, orekatu eta iraunkor bat eraikitzea ahalbidetuko duen metodologia batekin".
Garciak esan du ez duela legea urratuko
Bileraren osteko prentsaurrekoan, Monica Garciak errefusatu egin du "zerotik hastea"; izan ere, esan duenez, ez du legea urratuko eta ez du negoziazioaren eremuko sindikatuekin (SATSE, FSS-CCOO UGT eta CSIF) lortu zuen akordioa hautsiko, ezta osasun arloko profesionalen lan-baldintzak bertan behera utziko ere.
Negoziazioak berriz hasiko balira, legegintzaldi honetan profesionalek eskatzen dituzten lan-baldintzak ez liratekeela hobetuko ohartarazi du, gaia "alboratuta" geratuko litzatekeelako eta legea gainditu beharko litzatekeelako.
Ministroak errefusatu egin ditu zerotik hasteko aipatutako argudio batzuk, hala nola 24 orduko guardiak ez kentzea. "Suntsitzailea dena da horiek mantentzea eta 2003ko testua mantentzea. Hori bai dela suntsitzailea Osasun Sistema Nazionalarentzat", erantzun die.
Gainera, erkidegoei leporatu die Osasun Ministerioari lanaldiari eta guardiei buruzko artikuluak kentzeko eskatu izana. "Aldarrikapenak ezabatzeko eta profesionalei ez entzuteko eskatzen digute, eta aldarrikapen horiei jaramonik ez egitearen errua egozten digute", deitoratu du.
Garciaren ustez, une egokia da sistema erreformatzeko eta osasun-langileen baldintzak hobetzeko; izan ere, esan duenez, erkidegoek inoiz baino transferentzia gehiago dituzte, hazkunde ekonomiko "historikoa" dute, eta inoiz baino profesional eta prestakuntza gehiago.
"Ministeriotik baldintza perfektuak ditugu profesionalen lan-baldintzak hobetzeko lanean hasteko. Ez dago aitzakiarik atzeratzeko eta markagailua berriro zeroan jartzeko", azpimarratu du ministroak, eta esan du ez duela tiradera batean utziko duela hiru urtetik hona lantzen ari diren guztia.
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