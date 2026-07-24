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Osakidetzak udan lehen arretan murrizketak egiten jarraitzen duela salatu du EH Bilduk

Iragarkia
18:00 - 20:00

Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkidea.

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EITB

Azken eguneratzea

Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak Barakaldoko Urbango osasun zentroaren atarian egin duen agerraldian azaldu duenez, 2023ko udan EAEko 255 osasun zentro normaltasunez aritu ziren, Osasun Sailaren datuen arabera. Aurten, aldiz, 211 dira: 54 gutxiago. 

Osakidetza EH Bildu Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maria Chivite: "Inork zerbait egin badu, ordain dezala, baina ez naiz ni izango"

Maria Chivite Nafarroako lehendakaria Guardia Zibilak Santos Cerdani buruz egindako azken txostenaren inguruan aritu da Parlamentuan, UPNk eskatuta, eta hau esan du: "Zenbat eta gehiago ikertu, zenbat eta gehiago aurreratu auzitegietan, are argiago dago ez dagoela ezertxo ere nire aurka". "Gobernu honek txosten horrekin lotuta izan duen esku-hartze bakarra izan da Justiziarekin lankidetzan aritzea, informazioa emateko eta ikerketan laguntzeko. Gainerako guztia nire aurkako sorgin-ehiza estrategia baten parte da, ez Gorenak ez UCOk beren ikerketa eta erabakiekin berresten ez dutena, ez baitago ezer", azpimarratu du.

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