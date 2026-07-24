Osakidetzak udan lehen arretan murrizketak egiten jarraitzen duela salatu du EH Bilduk
Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak Barakaldoko Urbango osasun zentroaren atarian egin duen agerraldian azaldu duenez, 2023ko udan EAEko 255 osasun zentro normaltasunez aritu ziren, Osasun Sailaren datuen arabera. Aurten, aldiz, 211 dira: 54 gutxiago.
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Maria Chivite: "Inork zerbait egin badu, ordain dezala, baina ez naiz ni izango"
Maria Chivite Nafarroako lehendakaria Guardia Zibilak Santos Cerdani buruz egindako azken txostenaren inguruan aritu da Parlamentuan, UPNk eskatuta, eta hau esan du: "Zenbat eta gehiago ikertu, zenbat eta gehiago aurreratu auzitegietan, are argiago dago ez dagoela ezertxo ere nire aurka". "Gobernu honek txosten horrekin lotuta izan duen esku-hartze bakarra izan da Justiziarekin lankidetzan aritzea, informazioa emateko eta ikerketan laguntzeko. Gainerako guztia nire aurkako sorgin-ehiza estrategia baten parte da, ez Gorenak ez UCOk beren ikerketa eta erabakiekin berresten ez dutena, ez baitago ezer", azpimarratu du.
Absolbitu egin dituzte Berangoko ongietorriagatik auzipetutako hamasei herritarrak
Epaiketa joan den ekainean izan zen, Madrilen, 2022ko martxoan Ibai Aginaga ETAko preso ohiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoaren gorazarre delitua egotzita.
Pradalesek eta Sanchezek uda ostera atzeratu dute transferentziei buruzko aldebiko bilera
Ubarretxena sailburua Madrilen izan da Espainiako Gobernuko kideekin eskumenen eskualdaketa negoziatzen, baina ez dute akordiorik lortu.
EH Bilduk azalpenak eskatu dizkio Zupiriari Karmengo jaietako "indarkeria polizialagatik"
Espainiako Selekzioaren jarraitzaileen aurka izandako liskar batean Ertzaintzak esku hartu zuen, eta lau lagun zauritu ziren.
Zapatero: "Ez nuen inorekin hitz egin Plus Ultraren erreskateaz, ez SEPIrekin, ezta Gobernuarekin ere"
Gobernuko presidente ohiak adierazi duenez, bere bulegoan aurkitutako bitxiak, 1,3 milioi eurotan baloratuak, herrialde baten "kortesia pertsonaleko opari" bat izan ziren. Inbestidurako bazkideak eta oposizioa bat datoz azalpenak ez direla nahikoak izan esatean.
Espainiako Gobernuak Yolanda Diaz proposatu du Lanaren Nazioarteko Erakundearen zuzendari izateko
Hautatua izango balitz ere, gaur egun Espainiako Lan ministro eta bigarren presidenteorde denak ez luke kargua hartuko 2027ko urrira arte.
50 urte Pertur desagertu zela: itzalak eta hipotesiak ETA pm-ko buruzagiaren desagerpenari buruz
Mende erdiren pasata, Perturren desagerpena misterioz inguratuta dago oraindik. Giza Eskubideen Behatokiak gerra zikinaren hipotesiaren zilegitasuna indartu du; Gaizka Fernandez historialariaren ustez, berriz, teoria horrek "gezurrezko" jatorri du.
Perturren familiak erantzun eske jarraitzen du, desagertu zenetik 50 urte igaro direnean: "Zerbait dakienak esan diezagula"
Ines Morenok eta Lurdes Auzmendik, Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren arrebak eta bikotekideak, ETA politiko-militarreko kidea desagertu zenetik 50 urte igaro direnean, haren memoria aldarrikatu dute, eta oraindik argitu gabe dagoen auzia argitzeko egia ezagutarazteko deia egin dute.
Albiste izango dira: 50 urte Pertur desagertu zenetik, abisu horia Araban eta Nafarroan eta Euskal Encounter hasiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.