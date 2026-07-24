EH Bildu denuncia que siguen "los recortes" en verano en atención primaria
En una comparecencia celebrada ante el centro de salud de Urban de Barakaldo, la parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha indicado que, según los datos ofrecidos por el propio Departamento de Salud, en 2026, únicamente el 62% de los centros de salud mantienen su actividad "considerada como normal, una cifra idéntica a la de 2025 y muy alejada del 75% registrado en 2023".
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