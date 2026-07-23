Absuelven a las dieciséis personas acusadas de organizar un "ongi etorri" en Berango
El juicio se celebró el pasado mes de junio en Madrid por un delito de enaltecimiento del terrorismo por realizar un acto de bienvenida al expreso de ETA Ibai Aginaga en marzo de 2022.
La Audiencia Nacional española ha absuelto a los dieciséis procesados por realizar un acto de bienvenida al expreso de ETA Ibai Aginaga en marzo de 2022. Se les imputaba un delito de enaltecimiento del terrorismo y el juicio se celebró el pasado mes de junio en Madrid.
La Fiscalía pedía penas de entre dos años y dos años y 9 meses de prisión para cada uno de los procesados, así como 15 años de inhabilitación y multas de 5100 euros, mientras que las acusaciones particulares (Dignidad y Justicia, Vox y Fundación Villacisneros) solicitaban 3 años de prisión para cada uno. La defensa, por su parte, pedía la absolución, petición que finalmente ha sido aceptada por el juez.
Los acusados han defendido en todo momento que el acto fue privado y han enmarcado el caso en torno a los derechos políticos.
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