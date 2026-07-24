AMNISTIA LEGEA
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Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu die 'proces' auziarekin lotutako delituengatik zigortutako zortzi pertsonari

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Amnistia Legea EBko zuzenbidearekin bat datorrela eta "adiskidetzea errazten" duela ebatzi eta astebetera hartu du erabakia Espainiako Auzitegiko Gorenak.

Roger Torrent en una imagen de archivo. Foto: Efe.

Roger Torrent artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Espainiako Auzitegi Gorenak Amnistia Legea aplikatu die lehen aldiz 'proces' auziaren baitan desobedientzia delituengatik zein desordena publikoagatik zigortutako zortzi pertsonari; Roger Torrent Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari, besteak beste.

Auzitegi Goreneko Zigor Arloko Salak ostiral arratsaldean eman du jakitera erabaki hori, guztira lau auto plazaratuta. Auto horietan, zortzi pertsonaren erantzukizun penala amaitutzat jo du, Amnistia Legeak babesten dituela iritzita.

Erabakia Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Amnistia Legearen inguruan epaia eman ondoren iritsi da. Duela astebete ebatzi zuen legea Europako zuzenbidearekin bat datorrela. Haren arabera, Amnistia Legeak ez die Europar Batasunaren finantza-interesei kalterik egiten, ezta terrorismoari buruzko Europako araudia urratzen ere. Auzitegiak ildo berean nabarmendu duenez, lege horrek "adiskidetzea errazten du".

Roger Torrent da amnistia horren onuradunetako bat. Josep Costa i Rosello, Eusebi Campdepadros eta Adriana Delgado Herreros Kataluniako Parlamentuko Mahaiko kide ohiekin batera zigortu zuten, guztiei 'proces' auziarekin lotutako desobedientzia delitu bat egotzita.

Istiluak Gironako epaitegien aurrean

Amnistia jaso dute, halaber, 2019ko urriaren 19ko goizaldean Gironan izandako istiluetan parte hartzeagatik akusatutako bi lagunek. 'Proces' auziaren epaiaren aurkako protesten baitan jazo ziren istilu haiek.

Gironako Auzitegiak urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri zien desordena publikoak egotzita, eta hiriko epaitegien egoitzaren kontra galtzada-harriak jaurtitzea egotzi zien.

Kataluniako prozesuaren epaiketa Auzitegi Gorena Amnistia Legea Politika

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