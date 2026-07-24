El Tribunal Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por delitos relacionados con el "procés"

El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la ley de amnistía a ocho personas condenadas por delitos de desobediencia o desórdenes públicos por hechos vinculados al procés y a las protestas desencadenadas tras la sentencia condenatoria contra sus principales responsables. Entre los beneficiados figura el expresidente del Parlament catalán Roger Torrent.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha hecho pública esta decisión este viernes a través de cuatro autos en los que declara extinguida la responsabilidad penal de los ocho afectados, al considerarlos amparados por la ley de amnistía.

La decisión se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciara que la ley de amnistía se ajusta al derecho comunitario, al considerar que no afecta a los intereses financieros comunitarios ni contraviene la legislación europea sobre terrorismo, al tener en cuenta que "facilita la reconciliación".

Así, uno de los beneficiados por la amnistía es el expresidente del Parlament catalán Roger Torrent, que fue condenado junto a los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Josep Costa i Rosellló, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado Herreros por un delito de desobediencia relacionado con el procés.

Disturbios ante los juzgados de Girona

También han recibido la amnistía dos de los acusados de participar, junto a otras trescientas personas, en los disturbios registrados durante la madrugada del 19 de octubre de 2019 en Girona, en el marco de las movilizaciones contra la sentencia del procés.

La Audiencia de Girona los condenó a un año y medio de prisión por desórdenes públicos por lanzar adoquines contra la sede de los juzgados de la ciudad.