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El Gobierno español indulta parcialmente a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borrás a cuatro años y seis meses de prisión por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión. La multa de 36 000 euros e inhabilitación de 13 años se mantiene.

(Foto de ARCHIVO) La expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs sale del TSJC, 4 de abril de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Gobierno el indulto parcial de la expresidenta del Parlament, condenada a cuatro años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial por los contratos adjudicados en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y ha suspendido su ingreso inmediato en un centro penitenciario. Mientras el Gobierno resuelve la petición de indulto, se ha suspendido la ejecución de la condena de prisión de Borràs, aunque no los años de inhabilitación que se le impusieron, por lo que no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público. David Zorrakino / Europa Press 04 ABRIL 2025;BARCELONA;CATALUÑA;INHABILITACIÓN 04/4/2025
La expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak indultu partziala eman dio Laura Borras Kataluniako Parlamentuko presidente ohiari
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Agencias | EITB

Última actualización

El Consejo de Ministros ha indultado parcialmente este martes a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años, con lo que evitará entrar en prisión. 

Según ha informado este martes el Ministerio de Justicia, el resto de la pena que le fue impuesta por adjudicar contratos a dedos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (multa de 36 000 euros e inhabilitación de 13 años) se mantiene.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia señala que el indulto a Borrás se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó y que en la sentencia propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión.

Borràs sostiene que el indulto es solo "un punto y a parte" para su honorabilidad

Borràs ha sostenido que el indulto "no es un punto final, sino un punto y a parte" en la lucha por su honorabilidad.

"La pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine que no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que he sufrido es una gran injusticia", ha sostenido en un mensaje en 'X'.

Gobierno de España Política Cataluña

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