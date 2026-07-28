Aitor Landa ha sido nombrado nuevo director de la Ertzaintza en sustitución de Victoria Landa, mientras que Alfonso Garaikoetxea asume la jefatura de la Policía autonómica tras la jubilación de Josu Bujanda.



El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha dado a conocer este martes estos dos nuevos nombramientos en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno Vasco.



Zupiria ha explicado que Landa es técnico superior en Agricultura y cuenta con 36 años de experiencia en el ámbito de la protección civil, en especial en labores contra incendios y otras emergencias.



Por su parte, Garaikoetxea tiene rango de intendente de la Ertzaintza, es integrante de la tercera promoción, lleva 41 años en el cuerpo y, tras haber tenido distintas responsabilidades en el mismo, durante los últimos siete años ha estado al frente de la división de Protección Ciudadana.