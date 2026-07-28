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Aitor Landa y Alfonso Garaikoetxea, nombrados director y jefe de la Ertzaintza

Landa es técnico superior en Agricultura y cuenta con 36 años de experiencia en el ámbito de la protección civil. Garaikoetxea lleva 41 años en el cuerpo, los últimos 7 años al frente de la división de Protección Ciudadana.
Euskaraz irakurri: Aitor Landa eta Alfonso Garaikoetxea, Ertzaintzako zuzendari eta buru berriak
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EITB

Última actualización

Aitor Landa ha sido nombrado nuevo director de la Ertzaintza en sustitución de Victoria Landa, mientras que Alfonso Garaikoetxea asume la jefatura de la Policía autonómica tras la jubilación de Josu Bujanda.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha dado a conocer este martes estos dos nuevos nombramientos en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno Vasco.

Zupiria ha explicado que Landa es técnico superior en Agricultura y cuenta con 36 años de experiencia en el ámbito de la protección civil, en especial en labores contra incendios y otras emergencias.

Por su parte, Garaikoetxea tiene rango de intendente de la Ertzaintza, es integrante de la tercera promoción, lleva 41 años en el cuerpo y, tras haber tenido distintas responsabilidades en el mismo, durante los últimos siete años ha estado al frente de la división de Protección Ciudadana. 

Ertzaintza Gobierno Vasco Política

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