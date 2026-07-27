El Gobierno aplaza a septiembre la aprobación del decreto de vivienda por falta de apoyos
El Gobierno ha acordado este lunes posponer la aprobación del real decreto ley de vivienda, prevista para este martes, hasta el mes de septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios para su convalidación en el Congreso.
Tras semanas de negociación para alcanzar un acuerdo "amplio" y "transversal", el Ejecutivo no cuenta con los cuatro votos imprescindibles de Podemos, que se niega a respaldar el decreto porque incluye una reforma de la ley del suelo que, a su juicio, supone incrementar los "pelotazos urbanísticos" y la "especulación".
"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", alega el Ministerio de Vivienda.
Todos representados
El borrador del decreto incorpora propuestas de los distintos grupos parlamentarios, desde la prórroga de los contratos de alquiler defendida por Sumar, hasta la reforma de la ley del suelo impulsada por PSOE y PNV, las bonificaciones fiscales planteadas por Junts y la suspensión de los desahucios de Podemos.
Así, el Ejecutivo ha buscado que todos los grupos se sientan representados, a cambio de que acepten medidas con las que puede que no estén de acuerdo, con el objetivo de asegurar su convalidación en el Congreso.
Fue en junio cuando el Ministerio de Vivienda constató que los partidos del bloque de investidura estaban dispuestos a ceder. El punto de inflexión llegó con la derogación del decreto que ampliaba los contratos de alquiler y limitaba la subida de las rentas.
La derrota parlamentaria llevó a Sumar a renunciar a algunas de sus líneas rojas para negociar con Junts, y el Ministerio aprovechó las conversaciones para impulsar la reforma del mercado del alquiler, medidas fiscales y cambios en la ley del suelo.
Medidas concretas
En concreto, se pretende contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible, con medidas como la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, y beneficios fiscales a los propietarios que bajen la renta.
El borrador de decreto también prevé aplicar un IVA general del 21 % a los alquileres turísticos, con el objetivo de desincentivar este uso y favorecer que parte de esa oferta pase al alquiler residencial.
Asimismo, a petición de EH Bildu, contempla endurecer las sanciones económicas a las plataformas que anuncien alojamientos turísticos sin licencia o sin número de registro, que podrán alcanzar el millón de euros.
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