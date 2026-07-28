El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que la "emergencia climática mata" por lo que ha reiterado su oferta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y al "negacionismo". Sánchez ha recordado que en lo que va de año 2026, los incendios han arrasado 170.000 hectáreas en España, una superficie seis veces superior a la del ejercicio anterior. También ha señalado que los incendios han dejado ya una decena de víctimas mortales cuando todavía quedan por delante agosto y septiembre, dos de los meses de mayor riesgo.