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Zupiria denuncia que la Policía Nacional actuó "por encima de sus funciones" en los incidentes en la final del Mundial

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Euskaraz irakurri: Zupiriak Espainiako Poliziak Bilbon Munduko Txapelketako finalean izandako jarrera kritikatu du
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EITB

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El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco ha criticado las dos detenciones practicadas por la Policía Nacional en Bilbao durante los incidentes ocurridos en la final del Mundial, al considerar que es competencia de la Ertzaintza.

 

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