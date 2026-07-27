La Diputación de Álava pone en servicio la variante de Manzanos y cierra al tráfico el paso a nivel de la localidad
El diputado general, Ramiro González, y el diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, han inaugurado este lunes la nueva variante de Manzanos. El proyecto ha contado con una inversión de 3,8 millones de euros y, gracias a él, se ha cerrado al tráfico de vehículos el paso a nivel ferroviario que atraviesa esta localidad de la Cuadrilla de Añana.
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