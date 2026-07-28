Incendios en Madrid y Ávila
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Se rebaja la amenaza en los incendios de Madrid, pero se prevé un agravamiento de las condiciones climáticas

Las autoridades advierten que el incendio aún no está controlado y que "las condiciones climáticas siguen siendo cambiantes". El incendio de Ávila también presenta una evolución más favorable con respecto a ayer.

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18:00 - 20:00
Imagen de Aldea del Fresno en Madrid. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Suteak Madrilen: egoerak hobera egin du, baina klimak okerrera
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EITB

Última actualización

Los trabajos nocturnos en la lucha contra los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid han sido "eficaces" contra los frentes activos y han rebajado la "amenaza", si bien siguen sin control ante la previsión del endurecimiento de condiciones climáticas para las próximas horas, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.
  
En los fuegos que afectan al norte de región se ha trabajado con maquinaria pesada, medios de extinción y fuegos técnicos, logrando el objetivo de evitar que el incendio llegara a Valdemaqueda.
  
Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid también han señalado que durante la noche han trabajado 50 medios terrestres, cuyas labores han sido positivas en el entorno del río Cofio, que es la zona más crítica en estos momentos.
  
 Desde el Gobierno han resaltado que el esfuerzo realizado en ese frente durante este lunes, "con el uso masivo de medios aéreos --siete hidroaviones y cuatro helicópteros-- y la concentración de recursos terrestres, con más de 400 efectivos durante la noche", ha permitido "disminuir la amenaza, siempre con la precaución de pensar que el incendio aún no está controlado y que las condiciones siguen siendo cambiantes, además de prever un endurecimiento de las condiciones climáticas, manteniéndose la situación del fuego activa".
  
Previsiblemente, los esfuerzos se centren durante este martes en la vigilancia y en refrescar las zonas en lugar de lucha contra el frente, ante la previsión del aumento de temperaturas con la llegada este miércoles de la nueva ola de calor.

Última hora del incendio de Ávila

Las labores de extinción del incendio de Burhogondo (Ávila), el mayor de la historia de España con 50 000 hectáreas calcinadas, encaran este martes una sexta jornada de lucha contra las llamas que, tras una evolución más favorable este lunes, estarán marcadas por la llegada mañana de una ola de calor, con máximas de hasta 38 grados en el sur de la provincia.

El fuego, que mantiene confinados los municipios de Cebreros, Navaluenga, El Tiemblo y Las Navas del Marqués, con más de 14.000 vecinos afectados -más la población flotante del verano-, y 16 núcleos de población evacuados, cuenta con un perímetro de 160 kilómetros, riesgo de avance y sobre todo de reproducciones.

¿Cuántas hectáreas han arrasado ya los incendios de Ávila y Madrid?

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "razonablemente positivo" el trabajo contra las llamas realizado esta noche que permite estar "un poco más tranquilos" ante las condiciones climatológicas peores que llegan a partir de este miércoles.

En declaraciones en TVE, Marlaska ha destacado el gran esfuerzo de los efectivos que han contenido el punto más crítico ayer, que era el avance de las llamas en el norte del pantano de San Juan hacia Valdemaqueda (Madrid), evacuado ayer.

Ha dejado claro que los fuegos de Ávila y Madrid, se están tratando como uno solo y que pese a las interconexiones "intermitentes" entre ambos incendios, no ha habido una "convergencia total ni absoluta" de los dos grandes incendios que han arrasado ya unas 70 000 hectáreas. 

El incendio de Madrid sigue activo y con tres frentes sin estabilizar, aunque disminuye su avance
Incendios Madrid España Sociedad

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