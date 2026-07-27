Polémica por las cargas posteriores a la manifestación contra la masificación turística en Palma
La Policía Nacional cargó el domingo en Palma tras la protesta contra la masificación turística, una actuación que el cuerpo de seguridad justifica como respuesta a grupos violentos, pero el delegado del Gobierno cuestiona su actuación. Entre los heridos está el fotoperiodista Xavier Hurtado, al que el sindicado de periodistas ha mostrado todo su apoyo.
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