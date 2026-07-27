ACTUACIÓN POLICIAL
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Polémica por las cargas posteriores a la manifestación contra la masificación turística en Palma

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Polemika piztu dute Palmako masifikazio turistikoaren aurkako manifestazioaren ondorengo kargen irudiek
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EITB

Última actualización

La Policía Nacional cargó el domingo en Palma tras la protesta contra la masificación turística, una actuación que el cuerpo de seguridad justifica como respuesta a grupos violentos, pero el delegado del Gobierno cuestiona su actuación. Entre los heridos está el fotoperiodista Xavier Hurtado, al que el sindicado de periodistas ha mostrado todo su apoyo.

Víctimas de abusos policiales España Sociedad

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