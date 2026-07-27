POLIZIAREN KARGA

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Polemika piztu dute Palmako masifikazio turistikoaren aurkako manifestazioaren ondorengo kargek

Iragarkia
xavier-hurtado-cargas-mallorca-palma
18:00 - 20:00
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EITB

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Polizia Nazionalak gogor kargatu zuen Palman igandean, masifikazio turistikoaren aurkako protestaren ondoren. Talde bortitzei erantzun gisa justifikatu du Poliziak bere burua baina Espainiako Gobernuko ordezkariak zalantzan jarri du jokabidea. Zaurituen artean Xavier Hurtado fotokazetaria dago eta Balearetako Kazetarien sindikatuak babes osoa eman dio.

Polizia abusuen biktimak Espainia Gizartea

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