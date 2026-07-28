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Será noticia: Incendios en España y Francia, alerta naranja por calor y prohibición de cenas solidarias en la calle en San Sebastián

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Llamas del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL 26/7/2026

Incendio en Ávila. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Espainiako eta Frantziako suteak, alerta laranja beroagatik eta kaleko afari solidarioen debekua Donostian
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 28 de julio de 2026:

- Incendios en España y Francia: El incendio de las Landas "está bajo control" pero el de Gironda "sigue siendo muy virulento", según ha informado este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para controlar los incendios de Ávila, Madrid y Castellón ante la llegada de una nueva ola de calor.

- Alerta naranja por calor: Euskalmet activará la alerta naranja por calor en el interior de Euskadi desde las 12:00 a las 20:00 horas. En Navarra, el aviso será de nivel amarillo, y se espera que el mercurio marque los 36 °C.

- Prohibición de cenas solidarias en la calle en San Sebastián: El Ayuntamiento de San Sebastián prohíbe desde hoy el reparto de cenas solidarias en la vía pública. 

Incendios España Francia Alertas Meteorológicas Olas de calor Donostia-San Sebastián Sociedad

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