Será noticia: Incendios en España y Francia, alerta naranja por calor y prohibición de cenas solidarias en la calle en San Sebastián
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 28 de julio de 2026:
- Incendios en España y Francia: El incendio de las Landas "está bajo control" pero el de Gironda "sigue siendo muy virulento", según ha informado este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para controlar los incendios de Ávila, Madrid y Castellón ante la llegada de una nueva ola de calor.
- Alerta naranja por calor: Euskalmet activará la alerta naranja por calor en el interior de Euskadi desde las 12:00 a las 20:00 horas. En Navarra, el aviso será de nivel amarillo, y se espera que el mercurio marque los 36 °C.
- Prohibición de cenas solidarias en la calle en San Sebastián: El Ayuntamiento de San Sebastián prohíbe desde hoy el reparto de cenas solidarias en la vía pública.
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El Ayuntamiento de San Sebastián prohíbe las cenas solidarias en la calle
Desde hoy está prohibido repartir cenas en los espacios públicos de la ciudad, por motivos de seguridad. El colectivo Kaleko Afari Solidarioak ha denunciado que más de 300 personas se van a quedar sin alternativa para cenar.
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