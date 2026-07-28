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Albiste izango dira: Espainiako eta Frantziako suteak, alerta laranja beroagatik eta kaleko afari solidarioen debekua Donostian

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Llamas del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL 26/7/2026

Sutea Avilan. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 28an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Espainiako eta Frantziako suteak: Emmanuel Macron Frantziako presidenteak iragarri du Landetako sutea "kontrolpean" dagoela, baina Girondakoak "oso gogor" jarraitzen duela. Bien bitartean, larrialdi zerbitzuek erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute Avila, Madril eta Castelloko suteak kontrolatzen saiatzeko tenperaturek gora egin aurretik. 

- Alerta laranja beroagatikEuskalmetek alerta laranja ezarriko du Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean, 12:00etatik 20:00etara, beroagatik. Gainera, abisu horia egongo da indarrean kostaldean. Nafarroan abisu horia ezarriko dute.

- Kaleko afari solidarioen debekua Donostian: Kaleko afari solidarioak debekatu ditu Donostiako Udalak. Bart Udalak jakinarazi die gaurtik aurrera debekatuta egongo dela afariak bide publikoan banatzea Donostian. 

Suteak Espainia Frantzia Alerta Meteorologikoak Bero-boladak Donostia Gizartea

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