Albiste izango dira: Espainiako eta Frantziako suteak, alerta laranja beroagatik eta kaleko afari solidarioen debekua Donostian
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 28an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Espainiako eta Frantziako suteak: Emmanuel Macron Frantziako presidenteak iragarri du Landetako sutea "kontrolpean" dagoela, baina Girondakoak "oso gogor" jarraitzen duela. Bien bitartean, larrialdi zerbitzuek erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute Avila, Madril eta Castelloko suteak kontrolatzen saiatzeko tenperaturek gora egin aurretik.
- Alerta laranja beroagatik: Euskalmetek alerta laranja ezarriko du Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean, 12:00etatik 20:00etara, beroagatik. Gainera, abisu horia egongo da indarrean kostaldean. Nafarroan abisu horia ezarriko dute.
- Kaleko afari solidarioen debekua Donostian: Kaleko afari solidarioak debekatu ditu Donostiako Udalak. Bart Udalak jakinarazi die gaurtik aurrera debekatuta egongo dela afariak bide publikoan banatzea Donostian.
Zure interesekoa izan daiteke
Kaleko afari solidarioak debekatu ditu Donostiako Udalak
Gaurtik aurrera galarazita dago kalean otorduak banatzea Donostian, segurtasun arrazoiak argudiatuta. Kaleko Afari Solidarioak taldeak salatu duenez, 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utziko dituzte.
Madrilgo suteen mehatxua murriztu da, baina beroagatik eguraldiak okerrera egitea aurreikusten dute
Espainiako Gobernuko iturriek ohartarazi dutenez, sutea oraindik ez dago kontrolatuta eta "eguraldiak aldakor jarraitzen du".
48 ordu Espainia erdialdean sua geldiarazteko, beste bero bolada bat iritsi aurretik
Madrilgo eta Avilako suteen fronteak San Juan urtegiaren parean elkartu dira. Bi suteen artean, 80.000 hektarea baino gehiago erre dira jada.
Vall d'Uixoko suteek 8.500 hektareak erre dituzte jada, baina egoerak hobera egin dezake gauean
Goizean ezin izan dituzte aire bidezko baliabideak erabili keagatik. "Gauari begira, aurreikuspen meteorologiko nahiko onekin iritsiko gara, mendebaldeko haize nahiko leunarekin, eta horri esker lan egin ahal izango dugu", azaldu du du zuzendari operatiboak.
Polemika piztu dute Palmako masifikazio turistikoaren aurkako manifestazioaren ondorengo kargek
Polizia Nazionalak gogor kargatu zuen Palman igandean, masifikazio turistikoaren aurkako protestaren ondoren. Talde bortitzei erantzun gisa justifikatu du Poliziak bere burua baina Espainiako Gobernuko ordezkariak zalantzan jarri du jokabidea. Zaurituen artean Xavier Hurtado fotokazetaria dago eta Balearetako Kazetarien sindikatuak babes osoa eman dio.
Donostiako Aste Nagusiak 416 jarduera izango ditu hiriko 30 gunetan banatuta
Donostia prest dago zortzi eguneko festari hasiera emateko. Abuztuaren 8tik 15era ospatuko dute Aste Nagusia, programa zabal batekin, eta, gainera, bitxikeria bat ere kontuan izango dute aurtengo jaietan: abuztuaren 12an izango den eklipsea.
El Bocal auziko epaileak atzeratu egin du Dragados enpresako ordezkariaren deklarazioa
Perituen azalpenak entzun ondotik erabaki zuen instrukzio epaileak enpresa kontratistako lege arduraduna ere deklaratzera deitzea, ikertu gisa.
Bi emakume zauritu dira Alesbesen trafiko-istripuz
12:36 inguruan izan da ezbeharra, NA-660 errepidean. Zauritutako bi emakumeak, 85 eta 31 urtekoak, Tuterako Reina Sofia Ospitalera eraman dituzte.
Behin-behinean espetxean jarraituko du sanferminetan emakume bat bortxatzeagatik ikertzen ari diren gizonak
Autoan, epaileak berretsi du biktimak konortea erdi galduta zuela sexu-erasoa egin ziotenean. Deklarazioan, akusatuak esan zuen emakumeak baimendutako sexu-harremana izan zela.