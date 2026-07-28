Levantan el confinamiento en La Vall d'Uixó, pero se mantienen las medidas de evacuación en el resto de municipios afectados
La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en toda la localidad castellonense de La Vall d'Uixó, afectada por el incendio declarado hace cuatro días, tal y como estaba previsto.
Según ha informado el 112 Comunitat Valenciana, se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de municipios afectados por el fuego hasta las 23:59 horas de este martes.
Esta mañana diferentes medios aéreos ya trabajaban por toda la zona para intentar controlar el incendio, han apuntado las mismas fuentes. Por el momento, el fuego tiene un perímetro aproximado de 72 kilómetros y ha calcinado unas 8500 hectáreas.
¿Cuáles son las condiciones meteorológicas en Castellón?
El incendio declarado en La Vall d'Uixó ha entrado hoy en su cuarto día activo con viento flojo y posibles complicaciones de visibilidad, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Tal y como han indicado las mismas fuentes, la noche ha sido meteorológicamente tranquila, con brisas de tierra flojas y vientos de vertiente descendentes desde las sierras hacia el fondo de los valles de 10 km/h en la zona del incendio. En la zona del fuego, la humedad está próxima al 80 %, superando el 90 % en zonas de sierra, y la temperatura de 20º en terreno plano, alrededor de 18 en zonas de sierra.
Además, se han formado inversiones térmicas en capas bajas a causa del enfriamiento por radiación nocturna. Junto con el viento flojo a primera hora de la mañana, es posible que las condiciones de visibilidad y calidad del aire en la zona del incendio "no sean buenas", ha advertido Aemet.
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