El incendio declarado en La Vall d'Uixó ha entrado hoy en su cuarto día activo con viento flojo y posibles complicaciones de visibilidad, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tal y como han indicado las mismas fuentes, la noche ha sido meteorológicamente tranquila, con brisas de tierra flojas y vientos de vertiente descendentes desde las sierras hacia el fondo de los valles de 10 km/h en la zona del incendio. En la zona del fuego, la humedad está próxima al 80 %, superando el 90 % en zonas de sierra, y la temperatura de 20º en terreno plano, alrededor de 18 en zonas de sierra.



Además, se han formado inversiones térmicas en capas bajas a causa del enfriamiento por radiación nocturna. Junto con el viento flojo a primera hora de la mañana, es posible que las condiciones de visibilidad y calidad del aire en la zona del incendio "no sean buenas", ha advertido Aemet.