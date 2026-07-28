La Vall d'Uixóko konfinamendua bertan behera utzi dute, baina gainerako herrietako ebakuazio neurriak mantendu
Castelloko sutearen laugarren eguna da. Haizea ahul dabil eta ikuspen arazoak eragiten ari da, Aemeten arabera. Dagoeneko 8.500 hektarea kiskali dira.
Valentziako Generalitateak bertan behera utzi du duela lau egun piztutako sutearen ondorioz La Vall d'Uixón ezarritako konfinamendua.
Valentziako 112 larrialdi zerbitzuak jakinarazi duenez, suak kaltetutako gainerako udalerrietan ebakuazio- eta konfinamendu-neurriak mantenduko dira, astearte honetako 23:59ak arte.
Gaur goizean hainbat aire-baliabide lanean ari dira sutea kontrolatzeko, iturri horien arabera. Oraingoz, suak 72 kilometro inguruko perimetroa du eta dagoeneko 8.500 hektarea kiskali ditu.
Zelako eguraldia izango dute gaur Castellon?
Castelloko Vall d'Uixon piztutako suteak laugarren eguna du gaur. Haizea ahul dabil eta suak ikusgarritasun arazoak eragin ditu, Aemetek jakinarazi duenez.
Iturriek adierazi dutenez, gaua lasaia izan da meteorologiaren aldetik; 10 km/h-ko haize ahulak izan dira mendilerroetatik sutearen eremuetaraino. Sutearen esparruan bertan, hezetasuna % 80 ingurukoa da (% 90etik gorakoa mendi eremuetan), eta tenperatura, berriz, 20º-koa beheragoko guneetan, eta 18 °C ingurukoa mendietan.
Gainera, tenperatura-alderantzikatzeak izan dira behe-geruzetan gauean, erradiazioak eragindako hotzaren ondorioz. Goizeko lehen orduko haize ahularekin batera, baliteke sutearen eremuko ikusgarritasuna eta aire-kalitatea baldintzak "onak ez izatea", Aemetek ohartarazi duenez.
Zure interesekoa izan daiteke
12 urte eta 6 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati pisukidea bortxatzeagatik, Nafarroan
34 urteko biktima eta haren bi alabak egoera oso zaurgarrian zeuden, eta erasotzailearekin etxebizitza partekatzen jarraitu behar izan zuten. Hark abusuak egin zizkion berriz ere.
Kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu Donostiako Udalak, "bizikidetza arazoak" argudiatuta
Jon Insausti alkatearen arabera, kalean otorduak banatzen diren tokietan delinkuentziak gora egin du. Aurrerantzean galarazita egongo da kalean otorduak banatzea Donostian, eta Kaleko Afari Solidarioak taldeak salatu duenez, 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utziko dituzte.
Murriztu egin da Madrilgo suteen mehatxua, baina beroa dator
Espainiako Gobernuko iturriek ohartarazi dutenez, sutea oraindik ez dago kontrolatuta eta "eguraldiak aldakor jarraitzen du".
Albiste izango dira: Espainiako eta Frantziako suteak, alerta laranja beroagatik eta kaleko afari solidarioen debekua Donostian
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
48 ordu Espainia erdialdean sua geldiarazteko, beste bero bolada bat iritsi aurretik
Madrilgo eta Avilako suteen fronteak San Juan urtegiaren parean elkartu dira. Bi suteen artean, 80.000 hektarea baino gehiago erre dira jada.
Vall d'Uixoko suteek 8.500 hektareak erre dituzte jada, baina egoerak hobera egin dezake gauean
Goizean ezin izan dituzte aire bidezko baliabideak erabili keagatik. "Gauari begira, aurreikuspen meteorologiko nahiko onekin iritsiko gara, mendebaldeko haize nahiko leunarekin, eta horri esker lan egin ahal izango dugu", azaldu du du zuzendari operatiboak.
Palmako masifikazio turistikoaren aurkako manifestazioaren ondorengo kargek polemika piztu dute
Polizia Nazionalak gogor kargatu zuen masifikazio turistikoaren aurkako protestaren ondoren, Palman, igandean. Talde bortitzei eman beharreko erantzuna zela adierazi du Poliziak bere burua justifikatzeko, baina Espainiako Gobernuaren ordezkariak zalantzan jarri du jokabidea. Zaurituen artean Xavier Hurtado fotokazetaria dago eta Balearretako kazetarien sindikatuak babes osoa eman dio.
Donostiako Aste Nagusiak 416 jarduera izango ditu hiriko 30 gunetan banatuta
Donostia prest dago zortzi eguneko festari hasiera emateko. Abuztuaren 8tik 15era ospatuko dute Aste Nagusia, programa zabal batekin, eta, gainera, bitxikeria bat ere kontuan izango dute aurtengo jaietan: abuztuaren 12an izango den eklipsea.
El Bocaleko auziko epaileak atzeratu egin du Dragados enpresareno ordezkariaren deklarazioa
Perituen azalpenak entzun ondotik erabaki zuen instrukzio epaileak enpresa kontratistaren lege arduraduna ere deklaratzera deitzea, ikertu gisa.