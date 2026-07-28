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El juicio del caso Kitchen a la cúpula de Interior del PP concluye tras cuatro meses

Ha quedado visto para sentencia tras cuatro meses de vista oral y más de 100 testigos.
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José Villarejo, en una imagen de archivo. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El juicio del caso Kitchen ha quedado visto para sentencia este martes, tras casi 40 jornadas que se han celebrado en la Audiencia Nacional a lo largo de cuatro meses, después de que tres de los ocho acusados hayan decidido hacer uso de su derecho a la última palabra.

"Queda visto para dictar sentencia", con esta frase la presidenta del tribunal Teresa Palacios ha dado por concluido este juicio, que comenzó el pasado 6 de abril y que ha sentado en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por presuntamente ordenar la puesta en marcha de este operativo para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y grabaciones comprometedoras para el partido y sus dirigentes.

En concreto, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quienes se enfrentan a sendas peticiones del fiscal de 15 años de cárcel.

Ninguno de los tres ha ejercido su derecho a la última palabra, algo que sí han hecho el excomisario José Villarejo; el que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, y el policía y exasesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.

La mayor condena la pide la Fiscalía para José Villarejo (19 años de cárcel), que ha tenido que afrontar un nuevo juicio derivado del llamado caso Villarejo o Tándem por esta pieza número 7, que es la del caso Kitchen.

Audiencia Nacional PP Corrupción Política Política

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