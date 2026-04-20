Bárcenas confirma que le pidió a un compañero de prisión que destruyera audios relacionados con Rajoy

Durante su declaración como testigo, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha relatado que conoció a un preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, que tenía conocimientos de informática y al que le hizo "un encargo puntual y remunerado" para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gurtel.

"Le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada, le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información", ha explicado el extesorero 'popular'.

Asimismo, Bárcenas ha señalado que le dio las instrucciones por escrito "en una nota". "Algo debió hacer porque cuando recuperé la libertad en la nube no tenía nada", ha aseverado.

Durante el juicio se ha mostrado la nota que presuntamente la Policía le confiscó al preso: "Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden. No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos".