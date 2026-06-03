Sánchez anuncia el inicio de los trámites para presentar los presupuestos de 2027

El Gobierno de España ha iniciado de los trámites para la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2027. Lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su intervención en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, despejando así dudas sobre la posibilidad de un adelanto electoral que le pide la oposición e, incluso, algunos de sus socios de investidura.

El Ejecutivo había ido posponiendo la presentación de las cuentas de este año, que había asegurado que serían presentadas al Parlamento, y tras la guerra en Irán argumentó que era necesario actualizar el cuadro macro por sus consecuencias y eso conllevaría un retraso. Pero finalmente, el presidente del Gobierno ha despejado la incógnita y el proyecto que se presentará será para 2027.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado que esta misma semana se va a publicar en el Boletín Oficial de Estado la orden del Ministerio de Hacienda para la elaboración de los presupuestos y, en el segundo semestre, llevarlos al Parlamento e intentar que sean aprobados.



"Generosidad, responsabilidad y compromiso"

Al plantearle si piensa que el Gobierno español o puede conseguir el apoyo suficiente para aprobar el proyecto presupuestario de 2027, ha pedido ayuda para hacer frente a la actual coyuntura económica. En concreto, ha pedido un esfuerzo de "generosidad, responsabilidad y compromiso" a las fuerzas parlamentarias para el diálogo y se ha dirigido especialmente a las formaciones independentistas y nacionalistas en Euskal Herria y Cataluña.

Según ha dicho, la vivienda tendrá un peso prioritario en el proyecto de ley, "con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de la democracia". Además, ha destacado que los presupuestos seguirán la línea de la responsabilidad fiscal que ha venido defendiendo el Gobierno y se seguirá reduciendo el déficit público y acabar la legislatura con una deuda pública por debajo del 100 % del PIB.

Todo esto se hará, ha subrayado, buscando la coordinación más estrecha con la Unión Europea y unos vínculos cada vez más fuertes y diversificados en el exterior.





