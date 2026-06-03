Sánchez anuncia el inicio de los trámites para presentar los presupuestos de 2027
El Gobierno de España ha iniciado de los trámites para la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2027. Lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su intervención en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, despejando así dudas sobre la posibilidad de un adelanto electoral que le pide la oposición e, incluso, algunos de sus socios de investidura.
El Ejecutivo había ido posponiendo la presentación de las cuentas de este año, que había asegurado que serían presentadas al Parlamento, y tras la guerra en Irán argumentó que era necesario actualizar el cuadro macro por sus consecuencias y eso conllevaría un retraso. Pero finalmente, el presidente del Gobierno ha despejado la incógnita y el proyecto que se presentará será para 2027.
El jefe del Ejecutivo ha avanzado que esta misma semana se va a publicar en el Boletín Oficial de Estado la orden del Ministerio de Hacienda para la elaboración de los presupuestos y, en el segundo semestre, llevarlos al Parlamento e intentar que sean aprobados.
"Generosidad, responsabilidad y compromiso"
Todo esto se hará, ha subrayado, buscando la coordinación más estrecha con la Unión Europea y unos vínculos cada vez más fuertes y diversificados en el exterior.
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