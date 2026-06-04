CASO XENPELAR
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La alcaldesa de Errenteria testificará mañana ante la Fiscalía de Menores por el caso Xenpelar

Según ha informado el Ayuntamiento de Errenteria, Otaegi declarará para verificar el contenido de la información enviada por el consistorio a la Fiscalía y Ertzaintza sobre las presuntas agresiones a menores.

aizpea otaegi errenteria

La alcaldesa Aizpea Otaegi, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Errenteriako alkateak Adingabeen Fiskaltzaren aurrean lekukotasuna emango bihar Xenpelar auziaren inguruan
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EITB

Última actualización

La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, testificará este viernes a petición de la Fiscalía de Menores para verificar el contenido de las informaciones enviadas a la Policía Judicial y la Ertzaintza ayer desde el consistorio sobre el caso de las agresiones sexuales en la Bertso Eskola Xenpelar.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que "han obrado en todo momento con transparencia" y han asegurado que desde que tuvieron conocimiento de los hechos "comenzaron a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado".

En una nota emitida esta tarde, el consistorio ha recordado que en primer lugar se reunieron con padres y madres del alumnado "para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público", y posteriormente, procedieron a suspender la actividad de la escuela.

Asimismo, han mantenido contactos con la Ertzaintza para abordar "la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades", y ayer se reunieron con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Emakunde con el fin de compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Según denunciaron la semana pasada en una nota conjunta Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun, un profesor de  de Xenpelar Bertso Eskola "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada".

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