Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun denuncian las agresiones de un profesor de Xenpelar Bertso Eskola de Orereta
Según han denunciado, este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018 y si bien desde entonces se han tomado medidas para cortar las agresiones y proteger a las alumnas, no ha sido suficiente, ya que las agresiones han continuado. Este mismo año se han interpuesto contra él "varias denuncia de agresiones sexuales y acoso psicológico".
Un profesor de bertsos de Xenpelar Bertso-Eskola “ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada”. Así lo han denunciado este jueves en una nota conjunta Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun, quienes han destacado que se trata de un tema que viene de tiempo atrás, aunque el movimiento feminista ha tenido conocimiento de estas agresiones ahora.
Según han explicado, no se trata de un problema nuevo ni de "casos aislados". La cuestión viene de antes. Ya en 2018 se interpuso una primera denuncia por violencia machista contra este profesor en Bertsozale Elkartea y han explicado que entonces se acordaron con él una serie de medidas que “suponían su desaparición del ámbito formal e informal del bertsolarismo", "siempre con la intención de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para las personas agredidas y de que este tipo de hechos no volvieran a repetirse”, explican.
Sin embargo, el problema, lejos de solucionarse, continúó, y al conocer que el agresor estaba infringiendo las medidas acordadas, en 2024, Bertsozale Elkartea puso en marcha el Protocolo Interno para la gestión de los casos de Violencia Machista.
Las firmantes subrayan que el profesor reconoció entonces los hechos y firmó el documento de compromiso para el cumplimiento de los objetivos mencionados, mientras que la dirección de la bertso-eskola se comprometió a garantizar el cumplimiento de dichos compromisos. El profesor no imparte clases desde 2024.
Sin embargo, este segundo intento de cambiar la actitud del agresor tampoco fue suficiente y, según han explicado, las agresiones han continuado “en espacios informales y más allá del mundo del bertso, relacionados con la bertso-eskola Xenpelar”. Este mismo año se han interpuesto contra él “varias denuncias de agresiones sexuales y acoso psicológico” en el seno de la bertso-eskola. Según denuncian, desde la primera denuncia de 2018, el agresor “ha incumplido los compromisos adquiridos en el proceso con Bertsozale Elkartea y ha repetido de manera reiterada el acoso y manipulación hacia las chicas jóvenes”.
Según han destacado, el caso ha salido a la luz “gracias a la autodefensa y a la red feminista”, y se ha conocido que este profesor “desde su posición de poder en el bertsolarismo y en el pueblo desarrolla una relación de poder, manipula y aplasta; agrede”.
Los Movimientos Feministas de Oiartzun y Orereta se han enterado de todo esto ahora, en mayo, cuando las agredidas han acudido a ellas.
Tal y como señalan las autoras de la nota, es “imposible” que tal conducta exista “sin protección del entorno” y en sus palabras “los cómplices también han permitido que el agresor mantenga su actitud”. Pero aclaran que son conscientes de que ni toda la bertso-eskola ni todos los espacios utilizados por la bertso-eskola son cómplices.
El Movimiento Feminista destaca lo que le han pedido las agredidas: “denunciar públicamente las agresiones y las dinámicas de poder que ha perpetuado durante años este profesor, así como las complicidades, impunidad y alianzas patriarcales que podía tener para ello”.
Por ello, han convocado una movilización para el sábado; a las 12:30 horas se celebrará una concentración en la Plaza de los Fueros (Xenpelar) de Orereta para denunciar el caso.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
Te puede interesar
Trasladada al hospital por un golpe de calor otra alumna de la escuela Pagasarribide de Bilbao
Se trata de la cuarta persona atendida en este centro en la última semana.
AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao manifiestan su "hartazgo" ante la "dejadez institucional" para paliar los efectos de calor extremo
En una rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao, AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao han exigido a las instituciones tomar las aulas no sean "auténticos hornos".
El cuerpo del pescador lekeitiarra fallecido en aguas de Senegal ya está en Dakar, a la espera de autopsia
Tras permanecer las últimas horas fondeado frente al puerto de Dakar, ha pasado la inspección de las autoridades y esta mañana ha recibido permiso para atracar. El pescador, que falleció el pasado miércoles a bordo mientras trabajaba, sufrió una muerte no traumática. Después de realizarle la autopsia comenzarán los trámites de repatriación.
Detenido un hombre residente en Navarra acusado de matar un joven en La Rioja
El suceso ha ocurrido en Fuenmayor, a unos 14 kilómetros de Logroño. Además, una mujer ha resultado herida y trasladada a un centro hospitalario.
Retenciones en la GI-20 en Donostia por un accidente sentido Bilbao
Se registran retenciones de varios kilómetros en la GI-20, a la altura de Donostia, tras un accidente registrado en sentido Bilbao.
Identifican a 119 personas en las fábricas URSSA y EGA de Vitoria-Gasteiz y les hacen sacar sus pertenencias
Ertzaintza, Policía Nacional y Policía Local han desplegado un dispositivo en las dos fábricas abandonadas del barrio de Adurtza por razones de "salubridad". En el operativo se han localizado diversos objetos de los que se investiga su procedencia.
La ola de calor deja un fallecido y más de un centenar de personas atendidas en la CAV
Según datos de Osakidetza, el fallecimiento causado por la ola de calor se ha registrado en Álava. En cuanto a las personas atendidas, la mayoría de los casos han sido leves y presentaban síntomas como mareos, fatiga, desmayos o desorientación.
La pasarela 'All Iron' inicia su montaje entre Barakaldo y Erandio
La pasarela All Iron ha dado un nuevo paso con el montaje del primer tramo de su plataforma que conectará Barakaldo y Erandio para peatones y ciclistas. Dos grúas han iniciado esta mañana los trabajos de instalación de las dos piezas del tramo, que han llegado esta madrugada. Está previsto que las obras de la nueva pasarela concluyan en el verano del 2027.
El Ayuntamiento de Tolosa denuncia una agresión homófoba en la localidad el pasado lunes
El Constistorio ha trasladado su total solidaridad y apoyo a la persona agredida y a su entorno y ha reiterado su "compromiso activo en la lucha contra cualquier expresión de odio, discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.".