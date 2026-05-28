Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun denuncian las agresiones de un profesor de Xenpelar Bertso Eskola de Orereta

Un profesor de bertsos de Xenpelar Bertso-Eskola “ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada”. Así lo han denunciado este jueves en una nota conjunta Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun, quienes han destacado que se trata de un tema que viene de tiempo atrás, aunque el movimiento feminista ha tenido conocimiento de estas agresiones ahora.

Según han explicado, no se trata de un problema nuevo ni de "casos aislados". La cuestión viene de antes. Ya en 2018 se interpuso una primera denuncia por violencia machista contra este profesor en Bertsozale Elkartea y han explicado que entonces se acordaron con él una serie de medidas que “suponían su desaparición del ámbito formal e informal del bertsolarismo", "siempre con la intención de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para las personas agredidas y de que este tipo de hechos no volvieran a repetirse”, explican.

Sin embargo, el problema, lejos de solucionarse, continúó, y al conocer que el agresor estaba infringiendo las medidas acordadas, en 2024, Bertsozale Elkartea puso en marcha el Protocolo Interno para la gestión de los casos de Violencia Machista.

Las firmantes subrayan que el profesor reconoció entonces los hechos y firmó el documento de compromiso para el cumplimiento de los objetivos mencionados, mientras que la dirección de la bertso-eskola se comprometió a garantizar el cumplimiento de dichos compromisos. El profesor no imparte clases desde 2024.

Sin embargo, este segundo intento de cambiar la actitud del agresor tampoco fue suficiente y, según han explicado, las agresiones han continuado “en espacios informales y más allá del mundo del bertso, relacionados con la bertso-eskola Xenpelar”. Este mismo año se han interpuesto contra él “varias denuncias de agresiones sexuales y acoso psicológico” en el seno de la bertso-eskola. Según denuncian, desde la primera denuncia de 2018, el agresor “ha incumplido los compromisos adquiridos en el proceso con Bertsozale Elkartea y ha repetido de manera reiterada el acoso y manipulación hacia las chicas jóvenes”.

Según han destacado, el caso ha salido a la luz “gracias a la autodefensa y a la red feminista”, y se ha conocido que este profesor “desde su posición de poder en el bertsolarismo y en el pueblo desarrolla una relación de poder, manipula y aplasta; agrede”.

Los Movimientos Feministas de Oiartzun y Orereta se han enterado de todo esto ahora, en mayo, cuando las agredidas han acudido a ellas.

Tal y como señalan las autoras de la nota, es “imposible” que tal conducta exista “sin protección del entorno” y en sus palabras “los cómplices también han permitido que el agresor mantenga su actitud”. Pero aclaran que son conscientes de que ni toda la bertso-eskola ni todos los espacios utilizados por la bertso-eskola son cómplices.

El Movimiento Feminista destaca lo que le han pedido las agredidas: “denunciar públicamente las agresiones y las dinámicas de poder que ha perpetuado durante años este profesor, así como las complicidades, impunidad y alianzas patriarcales que podía tener para ello”.

Por ello, han convocado una movilización para el sábado; a las 12:30 horas se celebrará una concentración en la Plaza de los Fueros (Xenpelar) de Orereta para denunciar el caso.