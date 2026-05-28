Un siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 7 de la GI-20, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a través de sus canales de tráfico.

Como consecuencia del accidente, se han generado importantes retenciones en dirección Bilbao. Los servicios de emergencias y tráfico trabajan en la zona para tratar de restablecer la normalidad en la circulación.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y, si es posible, buscar rutas alternativas para evitar la zona afectada.