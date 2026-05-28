ACCIDENTE DE TRÁFICO
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Retenciones en la GI-20 en Donostia por un accidente sentido Bilbao

Se registran retenciones de varios kilómetros en la GI-20, a la altura de Donostia, tras un accidente registrado en sentido Bilbao.

Tráfico en Donostia
Foto: @TrafikoEJGV
Euskaraz irakurri: Gutxienez zazpi kilometroko auto-ilarak GI-20 errepidean, Donostian, Bilborako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz
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EITB

Última actualización

Un siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 7 de la GI-20, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a través de sus canales de tráfico.

Como consecuencia del accidente, se han generado importantes retenciones en dirección Bilbao. Los servicios de emergencias y tráfico trabajan en la zona para tratar de restablecer la normalidad en la circulación.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y, si es posible, buscar rutas alternativas para evitar la zona afectada.

Donostia-San Sebastián Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

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