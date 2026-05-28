Retenciones en la GI-20 en Donostia por un accidente sentido Bilbao
Se registran retenciones de varios kilómetros en la GI-20, a la altura de Donostia, tras un accidente registrado en sentido Bilbao.
Un siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 7 de la GI-20, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a través de sus canales de tráfico.
Como consecuencia del accidente, se han generado importantes retenciones en dirección Bilbao. Los servicios de emergencias y tráfico trabajan en la zona para tratar de restablecer la normalidad en la circulación.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución y, si es posible, buscar rutas alternativas para evitar la zona afectada.
Te puede interesar
Atraca en Dakar la embarcación que lleva el cuerpo del pescador lekeitiarra fallecido en aguas de Senegal
Tras permanecer las últimas horas fondeado frente al puerto de Dakar, ha pasado la inspección de las autoridades y esta mañana ha recibido permiso para atracar El pescador, que falleció el pasado miércoles a bordo mientras trabajaba, sufrió una muerte no traumática.
Identifican a 119 personas en las fábricas URSSA y EGA de Vitoria-Gasteiz y les hacen sacar sus pertenencias
Ertzaintza, Policía Nacional y Policía Local han desplegado un dispositivo en las dos fábricas abandonadas del barrio de Adurtza por razones de "salubridad". En el operativo se han localizado diversos objetos de los que se investiga su procedencia.
La ola de calor deja un fallecido y más de un centenar de personas atendidas en la CAV
Según datos de Osakidetza, el fallecimiento causado por la ola de calor se ha registrado en Álava. En cuanto a las personas atendidas, la mayoría de los casos han sido leves y presentaban síntomas como mareos, fatiga, desmayos o desorientación.
La pasarela 'All Iron' inicia su montaje entre Barakaldo y Erandio
La pasarela All Iron ha dado un nuevo paso con el montaje del primer tramo de su plataforma que conectará Barakaldo y Erandio para peatones y ciclistas. Dos grúas han iniciado esta mañana los trabajos de instalación de las dos piezas del tramo, que han llegado esta madrugada. Está previsto que las obras de la nueva pasarela concluyan en el verano del 2027.
El Ayuntamiento de Tolosa denuncia una agresión homófoba en la localidad el pasado lunes
El Constistorio ha trasladado su total solidaridad y apoyo a la persona agredida y a su entorno y ha reiterado su "compromiso activo en la lucha contra cualquier expresión de odio, discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.".
Ultimada la reforma para reforzar la protección de menores en las colonias de verano
El Parlamento Vasco ha aprobado este martes el dictamen de la reforma de la Ley de Juventud, pero queda pendiente su debate y votación en definitiva en pleno, previsiblemente en la primera quincena de junio.
Será noticia: alerta naranja por calor, polémica por los incidentes en la bienvenida de la Flotilla y la comparecencia de Zapatero, aplazada
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Restablecida la circulación en la N-1 en Andoain tras un accidente entre dos vehículos y 5 kilómetros de colas
Uno de los carriles ha estado cortado, lo que ha originado largas colas en la zona. La circulación ha vuelto a la normalidad.
La familia del pescador de Lekeitio fallecido en Senegal pide ayuda para repatriar el cuerpo
Un pescador, de 45 años y vecino de Lekeitio, falleció hace seis días en Senegal, en aguas cercanas a Dakar. Su familia lleva desde entonces esperando que su cuerpo sea repatriado; trámites burocráticos y trabas en los puertos senegaleses están haciendo que el cuerpo siga a bordo del barco. Era un empleado de la empresa ATUNSA de Bermeo.