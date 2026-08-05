La expareja del hombre fallecido en Estella relata años de violencia física y psicológica

La investigación sobre los hechos ocurridos ayer en Estella avanza con nuevos detalles aportados por la expareja del hombre, que falleció tras caer desde un cuarto piso. Al parecer, trataba de huir de la Policía tras un aviso por un caso de violencia machista.

Según ha relatado la mujer, ambos eran expareja y tenían un hijo de once años en común. Durante la relación que mantuvieron durante 13 años, sufrió episodios repetidos de violencia física y psicológica y presentó varias denuncias. Afirma que existió una orden de alejamiento que no estaba vigente.

Asimismo, la víctima también ha ofrecido nuevos detalles sobre la secuencia previa al suceso. Los hechos habrían comenzado en la calle, durante las fiestas de la localidad, donde el hombre la habría insultado y agredido. Tras ese episodio, regresó a su domicilio y poco después el hombre accedió al portal aprovechando la salida de un vecino. Llegó hasta la vivienda, donde fue el hijo de ambos quien abrió la puerta.



Según informó ayer la Policía Municipal de Estella-Lizarra, los hechos ocurrieron sobre las 02:15 horas del martes.Una mujer alertó a SOS Navarra de que estaba siendo agredida en un domicilio de la plaza de Santiago.

Los agentes acudieron hasta la vivienda y, mientras subían al domicilio, un hombre se precipitó desde un balcón y falleció en el lugar.

La primera hipótesis que se investiga es que el hombre intentaba escapar de la intervención policial pasando de un balcón a otro cuando cayó al vacío desde el cuarto piso.

La Policía Judicial de la Policía Foral se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar la secuencia exacta de los hechos. La investigación permanece abierta.