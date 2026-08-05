El párroco de Huarte, Javier Aizpún, ha pedido perdón y ha cerrado sus redes sociales, tras sus incendiarios mensajes sobre la crisis migratoria en Ceuta, según ha dado a conocer el Arzobispado de Pamplona y Tudela a través de una nota.

"Bombardear Rabat si es necesario", publicó Aizpún en la red social X, dentro de una serie de mensajes en los que defendía medidas de extrema dureza contra Marruecos, entre ellas, "responder con fuego contra las personas migrantes que intenten entrar en Ceuta".

El Arzobispado ha aclarado que estas palabras corresponden a "una opinión estrictamente personal". Según detalla la nota, la visión mostrada por el sacerdote "en ningún caso representa ni es compartida por esta Iglesia diocesana". Además, la Diócesis "se disculpa por la confusión y el malestar" que hayan generado sus afirmaciones.