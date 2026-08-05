Crisis migratoria
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El párroco de Huarte pide perdón y cierra sus redes tras proponer responder con fuego a los migrantes

La Diócesis de Pamplona y Tudela se desmarca de los mensajes y hace suyas las palabras del papa subrayando que "la dignidad humana no tiene pasaporte".
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Imagen de la iglesia de Huarte (Navarra). Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Uharteko parrokoak barkamena eskatu eta X-ren kontua itxi du
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EITB

Última actualización

El párroco de Huarte, Javier Aizpún, ha pedido perdón y ha cerrado sus redes sociales, tras sus incendiarios mensajes sobre la crisis migratoria en Ceuta, según ha dado a conocer el Arzobispado de Pamplona y Tudela a través de una nota.

"Bombardear Rabat si es necesario", publicó Aizpún en la red social X, dentro de una serie de mensajes en los que defendía medidas de extrema dureza contra Marruecos, entre ellas, "responder con fuego contra las personas migrantes que intenten entrar en Ceuta".

El Arzobispado ha aclarado que estas palabras corresponden a "una opinión estrictamente personal". Según detalla la nota, la visión mostrada por el sacerdote "en ningún caso representa ni es compartida por esta Iglesia diocesana". Además, la Diócesis "se disculpa por la confusión y el malestar" que hayan generado sus afirmaciones.

¿Qué consecuencias han tenido las declaraciones para el sacerdote?

Tras reunirse Aizpún con el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, el sacerdote "ha procedido a eliminar su cuenta en la red social X, y ha pedido perdón personalmente al arzobispo", según el comunicado del Arzobispado. Además, ha solicitado, por mediación de este, "hacer extensiva esta petición de perdón a la iglesia y a la sociedad".

En su comunicado, la institución religiosa navarra ha reiterado su "compromiso con la cultura del encuentro, el respeto a la dignidad de toda persona y la búsqueda de soluciones inspiradas en la paz, la justicia y el diálogo".

Además, han asegurado que su postura es "plenamente coherente con el mensaje evangélico del papa León XIV", quien durante su visita al puerto de Arguineguín recordó que "la dignidad humana no tiene pasaporte" y que "no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios".

Migración Huarte Iglesia Católica Sociedad

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